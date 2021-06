Kylie Jenner è cambiata molto dagli esordi a oggi, era solo una ragazzina quando è diventata protagonista del reality dedicata alla sua famiglia e da allora di strada ne ha fatta. Oggi è una delle imprenditrici più ricche d'America, ha fondato un brand di cosmetici che porta il suo nome e viene considerata un sex symbol a livello internazionale. Sebbene vanti delle forme decisamente più procaci rispetto a qualche anno fa, ha sempre negato ogni tipo di ritocco. Di recente però le cose sono cambiate: ha ammesso di aver gonfiato le labbra, raccontando anche un aneddoto toccante sulla sua adolescenza.

Il commento poco carino del suo primo fidanzato

È andato in scena il Keeping Up with the Kardashians reunion show presentato da Andy Cohen e ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Kylie Jenner. La piccola di casa Kardashian ha ammesso per la prima volta di aver fatto un ritocco alle labbra ma la cosa che in pochi sanno è che la mera vanità non c'entra nulla con il suo cambiamento. La verità è che ha deciso di sottoporsi a delle punturine per gonfiare la bocca a causa di un ragazzo che aveva fatto un commento poco carino sul suo modo di baciare. Le parole dell'influencer sono state: "Ricordo che un ragazzo mi disse ‘mio Dio, sei davvero brava a baciare, peccato tu abbia le labbra così piccole' o qualcosa del genere. E così, da allora in poi, mi sono sentita imbaciabile".

A 17 anni Kylie Jenner non si sentiva carina

Quello era uno dei suoi primi baci e, avendo solo 17 anni, si è lasciata manipolare da quel giudizio proprio come succede a qualsiasi teenager. Da qual momento in poi non si è sentita carina e desiderabile, usava le matite sul contorno delle labbra per farla sembrare più carnosa ma, quando si è resa conto che il make-up non le bastava per sentirsi più sicura di sé, ha optato per un ritocco. Chissà se oggi quel ragazzo che l'ha presa in giro starà rimpiangendo di aver fatto un simile commento, l'unica cosa certa è che nessuno dovrebbe sentirsi in dovere di modificare il suo aspetto solo per piacere agli altri.