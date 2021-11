Kristen Stewart incanta sul red carpet: con l’abito fluo rivela i tatuaggi sulle braccia Kristen Stewart ha calcato il red carpet dei Gotham Awards 2021 e per l’occasione ha osato con un sinuoso abito fluo. Il bustier era strapless e ha messo in risalto i numerosi tatuaggi che ha sulle braccia.

A cura di Valeria Paglionico

Kristen Stewart sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre a essere diventata protagonista di Spencer, ha anche annunciato che presto sposerà la fidanzata Dylan Meyer. Ora che le première del film in cui ricopre i panni di Lady Dianafilm in cui ricopre i panni di Lady Diana sono arrivate al termine, continua a calcare i red carpet internazionali più ambiti. Ieri sera, ad esempio, è stata tra gli ospiti dei Gotham Awards 2021 e per l'occasione ha sfoggiato un look fluo che ha messo in risalto i tatuaggi che si è lasciata imprimere sulle braccia: ecco tutti i dettagli dell'outfit "neon".

Il look neon di Kristen Stewart

Chi ha detto che durante l'inverno bisogna indossare solo look scuri o di colori caldi? La verità è che si può portare un pizzico di allegria alla stagione più fredda dell'anno proprio con dei capi variopinti. Lo ha capito bene Kristen Stewart, che per calcare il red carpet dei Gotham Awards 2021 ha puntato sul fucsia fluo. Ha indossato un lungo abito firmato August Getty Atelier, per la precisione un sinuoso modello a sirena con la gonna fino ai piedi e il bustier rigido e strapless. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali rosa neon con il tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per uno chignon spettinato e tiratissimo.

Kristen Stewart in August Getty Atelier

Il significato del tatuaggio sul braccio

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Il vestito scollato ha messo in risalto i diversi tatuaggi che l'attrice ha sulle braccia, primo tra tutti quello nella parte interna del gomito che raffigura un rettangolo nero con dentro una lampadina. Lo ha fatto dopo le riprese del film Sils Maria e per lei è un simbolo di ribellione a ogni forma di violenza. Ha poi una carta del domino sul polso sinistro, alcune scritte nella parte interna del braccio, alcuni numeri all'interno del gomito, a prova del fatto che è un'appassionata di tattoo. Quale sarà il prossimo che si farà imprimere sulla pelle?