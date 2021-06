in foto: Klaudia Pepa nel 2015 e oggi

Anche se non è uscito vincitore dall'ultima edizione di Amici, Aka7even (al secolo Luca Marzano) ne è stato di certo uno dei cantanti di punta. Il percorso fatto all'interno del talent ha messo in luce una serie di potenzialità che, una volta terminata l'esperienza televisiva, sono esplose con successo. Lo dimostra anche la risonanza avuta dall'uscita del video del brano Loca: appena rilasciato è subito finito tra le tendenze di Twitter. E i più attenti avranno certamente riconosciuto chi è la giovane co-protagonista del videoclip. Si tratta di un altro volto noto di Amici, Klaudia Pepa, già allieva dell'edizione numero 14 e poi inserita nel cast dei ballerini professionisti nell’edizione successiva. Da allora Klaudia ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, coniugando danza e moda. Insomma, la partecipazione giovanissima al talent le ha spalancato le porte del successo, che ha saputo coltivare approfondendo tutti i suoi interessi.

Klaudia Pepa protagonista di #locavideo

#locavideo è l'hashtag del momento: i fan di Aka7even non aspettavano altro che il rilascio di questo video. Il ventenne, cantautore napoletano grande protagonista dell'edizione di Amici da poco giunta al termine, sta continuando a raccogliere successi e consensi, in radio così come sui social e nelle vendite. Loca è stato già certificato disco d'oro.

in foto: Klaudia Pepa e Aka7even nel videoclip "Loca", 2021

E per la realizzazione del tanto atteso video del brano ha scelto di collaborare con una ballerina di grande talento con cui ha qualcosa in comune: anche lei è uscita dalla scuola di Amici, anche se qualche anno fa. Si tratta di Klaudia Pepa, finalista nel 2015 (edizione vinta dalla band The Kolors).

in foto: Klaudia Pepa oggi, Instagram @klaudiapepa

Nata a Tirana nel 1992 Klaudia Pepa ha cominciato a ballare piccolissima, formandosi all National Theatre of Opera and Ballet of Albania. A 23 anni ha superato i provini per Amici, dove si è classificata quarta, ma l’anno successivo è stata ingaggiata tra i ballerini professionisti dello stesso programma. Anche conclusa l’esperienza televisiva ha continuato la sua attività di danzatrice, formandosi anche come coreografa e partecipando a diversi videoclip musicali. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con un collega, il coreografo albanese Albi Nako.

in foto: Klaudia Pepa in Elisabetta Franchi, 75esima mostra internazionale del cinema di Venezia 2018

La trasformazione di Klaudia Pepa

Da ragazza giovane che segue le tendenze Klaudia ha molto intensificato la sua presenza sui social cominciando anche a cimentarsi come modella e come influencer. Scorrendo le foto di Instagram la trasformazione di stile della ballerina è notevole. I capelli ricci e vaporosi dei tempi di Amici, di un castano chiaro sfumato in biondo sulle lunghezze, hanno lasciato il posto a una lunga chioma corvina molto più sofisticata. E la divisa di Amici ha fatto posto ad abiti molto più eleganti, sfoggiati anche in importanti occasioni di gala.

in foto: Klaudia Pepa nel 2016

Per esempio ha sfilato sui red carpet del Festival del Cinema di Venezia, a cui ha partecipato per diverse edizioni. Se prima era solita preferire un abbigliamento comodo e si mostrava spesso durante gli allenamenti in sala o sul palcoscenico, adesso benché non disdegni del tutto una chiave più casual, la sua preferenza è per look più glamour e trendy. Sicuramente ha stoffa da vendere e continueremo a sentire parlare di lei, abile a intercettare le tendenze e a rinnovarsi, sempre pronta a mettere in gioco le sue abilità.