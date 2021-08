Kitty Spencer principessa senza tacchi: i look comodi e colorati per la vacanza in Italia Kitty Spencer ha un legame speciale con l’Italia e, dopo essersi sposata a Roma qualche settimana fa, ha deciso di passare le vacanze estive in costiera amalfitana. Tra sandali raso terra, colori accesi e abiti a fiori, ha dimostrato di essere una principessa glamour ma che ama la comodità.

A cura di Valeria Paglionico

È da quando ha sposato il magnate sudamericano Michael Lewis che non si fa altro che parlare di Kitty Spencer: la nipote di Lady Diana con il suo splendido matrimonio celebrato in Italia e i suoi 6 abiti da sposa firmati Dolce&Gabbana è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2021. Nonostante settembre sia alle porte, sembra non avere alcuna intenzione di dire addio alle vacanze e sui social continua a documentare le giornate di relax passate tra mare e location da sogno. Ora è a Positano con un gruppo di amiche e sta letteralmente spopolando con i suoi look coloratissimi, griffati ma allo stesso tempo comodi.

Gli abiti colorati per la fine dell'estate di Kitty Spencer

Kitty Spencer è molto legata alla Maison Dolce&Gabbana, della quale è ambassador, e anche in questa parte finale dell'estate ha scelto di puntare tutto sullo stile trendy ed esuberante dei due stilisti siciliani. La vacanza in costiera è infatti all'insegna dei colori e delle stampe floreali: la principessa sta spaziando tra adorabili abiti decorati con le margherite, chemisier variopinte e minidress tempestati di rose. Insomma, è riuscita a fondere alla perfezione bon-ton, romanticismo e glamour, un connubio perfetto per una Royal come lei. Non sono mancati gli occhiali da sole da diva, le it-bag e le raffinatissime acconciature raccolte.

Kitty Spencer dice addio ai tacchi in vacanza

Qual è il dettaglio che ha fatto la differenza? Sarà perché vuole godersi le vacanze in tutta comodità o perché dimentica il protocollo quando è lontana dalla vita di corte, ma la cosa certa è che durante l'estate 2021 sembra aver detto addio ai tacchi. Kitty indossa solo scarpe basse, dalle mules bon-ton alle ciabattine in viola con il tacco basso e largo, a prova del fatto che si può essere super raffinate anche con delle calzature confortevoli. In quante prenderanno esempio da lei per gli ultimi giorni di vacanze o magari per il rientro in città?