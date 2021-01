I Kardashian sono tra le famiglie più amate e seguite al mondo e, anche se il reality dedicato alla loro quotidianità ha chiuso i battenti da pochi mesi, continuano a spopolare tra social ed eventi patinati. Se all'inizio le sorelle Kim, Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie (sostenute sempre da mamma Kris Jenner) venivano considerate semplicemente le regine dei selfie, ora hanno stravolto la loro vita, mettendo su un vero e proprio impero fatto di cosmetici, linee di abbigliamento e collaborazioni fashion. Insomma, sono finiti i tempi in cui mettevano in mostra le forme procaci per registrare boom di like, ora le Kardashian-Jenner sono imprenditrici e vantano dei conti in banca che fanno impallidire tutti. La cosa che in pochi sanno è che anche il 2021 per loro si preannuncia davvero florido.

Quanto guadagneranno Kim Kardashian e Kylie Jenner nel 2021

Il sito GamblingDeals.com ha analizzato attentamente la vita e le attività commerciali del clan Kardashian-Jenner, arrivando all'ipotetica cifra che ognuno dei membri della famiglia dovrebbe guadagnare nel 2021. Stando alle stime pubblicate in passato da Daily Mail, Insider, Cheatsheet.com, Express, Elite Daily e StamfordAdvocate.com., che ogni anno valutano il patrimonio netto delle note sorelle, la più ricca del 2021 dovrebbe essere Kim Kardashian. Nonostante il divorzio alle porte, pare che porterà il suo patrimonio netto da 675 milioni di dollari a 787 milioni di dollari (ovvero quasi 650 milioni di euro). Al secondo posto ci sarebbe Kylie Jenner, attualmente la giovane imprenditrice più ricca d'America, che con il suo brand di cosmetici potrebbe raggiungere i 642 milioni di dollari nel 2021 (528 milioni di euro circa).

Kendall Jenner è quarta in classifica

A seguire nella lista dei più ricchi di casa Kardashian-Jenner ci sono la mamma manager Kris Jenner con un patrimonio netto previsto di 146 milioni di dollari (ovvero 120 milioni di euro), Caitlyn Jenner con 75 milioni di dollari, Kendall Jenner con 39 milioni, Khloe Kardashian con 38 milioni e Kourtney Kardashian con 34 milioni. A chiudere la lista, Robert Kardashian Jr. con "solo" 7,5 milioni di dollari, ovvero una cifra 10 volte più bassa rispetto a quella che dovrebbe guadagnare la sorella Kim. Se il clan avesse continuato a mandare in onda il reality di famiglia, questo cifre sarebbero state ancora più elevate? Probabilmente sì, anche se è chiaro che nessuno di loro ha qualcosa di cui lamentarsi.