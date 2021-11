Katy Perry cambia drasticamente look e tinge i capelli di nero, Orlando Bloom commenta: “Finalmente” Katy Perry si è presentata ai CMA Awards 2021 con un nuovo hair look con cui ha stupito tutti: è passata dal biondo ai capelli neri, una drastica trasformazione.

A cura di Giusy Dente

in foto: Katy Perry, Instagram @katyperry

"Penso solo che sia ora di dare loro tutto ciò che vogliono": così ha scritto Katy Perry su Instagram, presentandosi al mondo col suo nuovo look. La drastica trasformazione non è certo la prima nella sua carriera. La cantante ha più volte stupito i fan modificando la propria immagine, soprattutto in fatto di capelli. È passata dalla chioma lunga a quella corta a spazzola quasi mascolina, l'abbiamo vista sia con la chioma biondo platino che con quella scusa. Stavolta l'occasione per sfoggiare alla grande il nuovo colore si è presentata con i CMA Awards 2021 a cui ha preso parte per consegnare un premio assieme ai colleghi giudici di American Idol, Lionel Richie e Luke Bryan. I fan (e non solo loro!) sono entusiasti del cambiamento.

Katy Perry cambia look

Katy Perry ha abbandonato i capelli biondi e ha dato il benvenuto a un look decisamente diverso. Il drastico cambiamento è stato testimoniato sui social, dove ha fatto vedere alcuni passaggi del lavoro eseguito sulla sua chioma dal noto hair stylist delle celebrities Rick Henry.

in foto: Katy Perry, Instagram @katyperry

Sul palcoscenico dei CMA Awards 2021 si è mostrata in tutto il suo splendore, fasciata in un abito personalizzato di Vivienne Westwood e con al collo una lunga collana di perle. Ma ovviamente sono stati i capelli ad attirare l’attenzione più di tutto: raccolti in uno chignon e di un colore nero corvino. La cantante ha nuovamente detto addio al biondo, tornando alla chioma scura già sperimentata con successo in passato, che le dona un aspetto deciso e marca ulteriormente i suoi lineamenti.

in foto: Katy Perry, Instagram @katyperry

Tra i tanti commenti di fan, che sotto al post della cantante hanno espresso il loro apprezzamento per la chioma corvina, ce ne sono diversi di personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma è in particolare quello di Orlando Bloom a spiccare! Anche il marito della 39enne ci ha tenuto a complimentarsi per il look dell'amata moglie e ha scritto, con tanto di emoticon a forma di cuoricino: "Finalmente".