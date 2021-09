Kate Middleton torna al lavoro con i pantaloni palazzo blu: il modello fluido è il must dell’autunno Dopo essersi goduta le vacanze estive con la famiglia e aver aiutato i bambini per il rientro a scuola, Kate Middleton è tornata al suo lavoro e agli impegni ufficiali. Il suo look “back to work” con i pantaloni palazzo non è passato inosservato: di solito la Duchessa preferisce i pantaloni dritti e fascianti, ma stavolta ha scelto un modello ampio che ha riacceso i rumors sulla dolce attesa…

A cura di Beatrice Manca

Anche per Kate Middleton è tempo di tornare al lavoro. Dopo essersi goduta le vacanze estive ad agosto si è presa qualche giorno di tempo per aiutare i bambini con il rientro a scuola: è stata fotografata in un negozio a Londra mentre comprava matite e quaderni con George e Charlotte, come una mamma qualsiasi. Se per l'uscita con i bimbi aveva scelto un semplice abito a fiori, perfetto per questa mezza stagione, per il primo impegno ufficiale ha scelto un look classico ed elegante, com'è nel suo stile. La Duchessa ha visitato la base della Royal Air Force nell'Oxfordshire sfoggiando un blazer color crema e un paio di pantaloni palazzo blu navy che hanno subito catturato l'attenzione delle fashion victim, scatenando il gossip su una quarta gravidanza.

Il look di Kate Middleton per il rientro al lavoro

Per la visita alle forze armate Kate Middleton ha scelto un look rigoroso nella sua semplicità: un blazer doppiopetto color crema con una blusa bianca e un paio di pantaloni fluidi con le pence, che fluttuavano a ogni passo, color blu notte. L'abbinamento blu e bianco è un classico dell'estate che, come mostra Kate Middleton, può essere perfetto anche per le prime giornate d'autunno. Per completare il look ha scelto una borsa a mano beige, abbinata alla giacca, firmata Tusting e scarpe con il tacco nere.

Kate Middleton visita la base militare con un look blu navy

I rumors su un nuovo royal baby in arrivo

Il look della Duchessa di Cambridge non è passato inosservato per diverse ragioni: innanzitutto perché lancia un trend perfetto per l'autunno, comodo e chic. Ma i più attenti royal watchers hanno notato che di solito la Duchessa predilige pantaloni più stretti e affusolati e si sono domandati se un modello così morbido non serva a nascondere le prime rotondità di una gravidanza. Da settimane i tabloid rilanciano i rumors su un quarto royal baby in arrivo, che sarebbe da tempo nei piani di William e Kate. Quel che è certo è, gravidanza o meno, ogni capo indossato da Kate Middleton diventa subito di tendenza.

