Kate Middleton brilla in oro: con trasparenze e paillettes ruba la scena alla prima di No Time To Die Kate Middleton non sbaglia mai un colpo e i suoi look sono sempre molto applauditi. Per la prima del film No Time To Die, ultimo capitolo della saga di 007, però ha deciso di alzare la posta in gioco. Al posto degli classici abiti bon ton ha sfoggiato un abito-cappa d’oro degno di una vera Bond Girl.

A cura di Beatrice Manca

Dopo molti rinvii a causa della pandemia, finalmente l'ultimo capitolo della saga di James Bond ha visto la luce: a Londra è stata presentato No Time To Die, dove per l'ultima volta Daniel Craig vestirà i panni dell'agente segreto 007. Sul red carpet ha sfilato il cast al completo, ma l'attenzione dei fotografi è stata catalizzata da Kate Middleton: la duchessa di Cambridge, arrivata al braccio del marito William, ha rubato la scena con un abito-cappa color oro, interamente ricoperto di paillettes. Un look scintillante e audace, molto diverso dall'eleganza bon ton a cui ci ha abituati, da vera Bond Girl.

Kate e William sul red carpet di No Time To Die

L'abito oro di Kate Middleton

Kate Middleton non sbaglia mai un colpo e i suoi look sono sempre molto applauditi. Per la prima di No Time To Die però ha deciso di alzare la posta in gioco, sfoderando un look scintillante: ha indossato un abito color oro disegnato da Jenny Packham con scollatura a V e una cappa sulle spalle. Il vestito era interamente ricoperto di paillettes, che creavano intrecci sul corpetto e si diradavano sulla gonna in tessuto leggerissimo, quasi trasparente.

Kate e William alla prima del film No Time To Die

Insomma, un abito che non avrebbe sfigurato addosso a una Bond girl. Per completare il look ha raccolto i capelli in un'elaborata acconciatura e ha esaltato il viso con un paio di orecchini sui toni dell'oro. Il segreto di Kate Middleton è questo: saper passare con disinvoltura dall'abito low cost alla couture, dal completino da tennis all'abito da diva.

Kate Middleton in Jenny Packham

I royals alla prima di No Time To Die

Kate e William erano invitati al grande evento per mostrare il loro supporto al settore cinematografico: il principe William, infatti, è il presidente dei BAFTA. Ma l'evento ha visto una partecipazione davvero straordinaria della royal family: erano presenti ben due eredi al trono e le loro consorti. Sul red carpet infatti c'erano anche il principe Carlo e la moglie Camilla, in un abito celeste a maniche lunghe con decori di cristalli.

la famiglia reale alla prima di No Time To Die

Sul red carpet (sotto la pioggia londinese) c'era il cast del film, ultimo capitolo della saga con l'agente 007, prima dell'arrivo di una nuova agente donna, Lashana Lynch. Hanno sfilato anche Billie Eilish – che interpreta la colonna sonora – Rami Malek, Phoebe Waller-Bridge, Ana de Armas e Naomie Harris: tutte però hanno dovuto cedere il passo alla scintillante Kate Middleton. Noblesse oblige.