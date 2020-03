Kate Middleton è stata al centro dell'attenzione dei media nelle ultime ore, dando ancora una volta prova di essere una vera e propria regina di stile. Dopo aver preso parte al tour dell'Irlanda in compagnia di William, incantando tutti con la sua eleganza tra abiti verdi e pois, il 9 marzo ha preso parte a ben due impegni istituzionali, ovvero la celebrazioni del Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster e una cena di gala a Buckingham Palace. Nel primo caso ha optato per un cappotto bordeaux che aveva già indossato a Natale 2018, sfidandosi a colpi di stile con la cognata Meghan Markle, mentre nella serata ha optato per un lungo abito blu scintillante in stile principesco ma riciclato. Il dettaglio che ha accomunato i due outfit? La Duchessa ha arricchito tutto con degli orecchini preziosi che nessuno aveva mai visto.

I primi sono dei pendenti in oro bianco con un perno arrotondato sul lobo che si allunga all'altezza del collo chiudendosi con dei fiori realizzati con degli scintillanti rubini, a firmarli è il marchio con sede a Ginevra Mouawad, che avrebbe realizzato per lei anche una collana abbinata. Il secondo paio sfoggiato fa parte della Diamond Demi-Parure di Erdem, un set di pendenti, bracciale e collana decorati con perle, diamanti e pietre blu che vanno a formare dei fiori intricati. Secondo i tabloid inglesi, i gioielli non farebbero parte della collezione reale, sarebbero di proprietà di Kate, visto che li avrebbe ricevuti come regalo di nozze nel 2011. Gli orecchini in blu non sono più in vendita ma il loro prezzo sarebbe di circa 310 sterline, ovvero 345 euro. Quale donna non vorrebbe possedere così tanti gioielli preziosi nel proprio cassetto?