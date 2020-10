Kate Middleton è tornata a Londra dopo aver passato gli ultimi mesi nella residenza di campagna ad Anmer Hall con il resto della famiglia e ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Nonostante il numero dei contagi da Covid-19 sia nuovamente in salita, appare sempre più spesso in pubblico, dando prova di non aver perso la sua passione per la moda. Qualche giorno fa la moglie del principe William ha fatto visita a un gruppo di studenti della Derby University, con loro ha parlato degli effetti che la pandemia ha avuto sulla salute mentale dei giovani, e per l'occasione ha sfoggiato un look glamour perfetto per l'autunno. Il suo cappotto, in particolare, è già candidato a diventare il must-have di stagione.

Il look autunnale di Kate Middleton

La principessa è la regina del bon-ton e per l'ennesima volta è riuscita a essere elegante e sofisticata senza rinunciare alla sobrietà. Ha infatti indossato dei pantaloni neri a sigaretta a vita alta, li ha abbinati a un maglioncino azzurro di cashmere di Massimo Dutti e a dei décolleté neri con il tacco largo di Gianvito Rossi. È stato però il cappotto che ha fatto impazzire le fashion addicted più incallite: si tratta di un capospalla di lana sempre di Massimo Dutti da 350 euro, un modello a scacchi sui toni del beige svasato, leggermente over e con un unico bottone sul davanti. È pratico, versatile, adatto a ogni tipo di silhouette e dunque perfetto per rendere trendy ogni look autunnale. L'unico piccolo inconveniente? Ha registrato il sold-out in pochissime ore. Kate ha inoltre sfoggiato ancora una volta la catenina d'oro di All The Falling Stars con tre medaglie pendenti personalizzate con i nomi dei tre figli. In quante si ispireranno alla Duchessa per essere impeccabili in autunno?