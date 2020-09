Kate Middleton viene ormai considerata un'icona di stile a livello internazionale, tanto che si parla di un vero e proprio "Effetto Kate" che fa registrare il sold-out di tutti i capi che sfoggia in pubblico in pochi minuti. Non ama gli sprechi e il lusso sfrenato, non a caso non perde occasione per puntare tutto su capi e accessori economici che praticamente tutti possono permettersi. Qualche giorno fa ha incontrato un gruppo i genitori al Battersea Park e ha attirato l'attenzione dei media sia con la nuova acconciatura che con il look low-cost con t-shirt, pantaloni e sneakers. Il dettaglio che solo in pochi hanno notato, però, è la collana, un modello non troppo caro personalizzato con un'incisione dolcissima.

La collana personalizzata di Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha completato il look economico con una collanina d'oro sottile firmata dal designer Hayley Jones. Si tratta di un modello decorato con tre piccole medagliette tonde, sulle quali ha fatto aggiungere un'incisione personalizzata, ovvero le iniziali dei figli George, Charlotte e Louis. Quanto costa il gioiello? 85 sterline, ovvero circa 93 euro, una cifra abbastanza abbordabile per tutte le mamme premurose come Kate che non possono fare a meno di pensare ai piccoli anche mentre sono al lavoro. Così facendo, Kate ha dato prova di non essere solo un'icona fashion ma anche una donna amorevole che vuole portare sempre con lei i figli, almeno simbolicamente. Del resto, non era adorabile con il piccolo Louis tra le braccia tra le strade di Londra? A questo punto, dunque, non resta che stare a vedere: la sua collana personalizzata potrebbe diventata l'accessorio must-have delle neomamme.