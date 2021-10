Coat dress, il cappotto quest’anno si indossa come un vestito (proprio come Kate Middleton) Kate Middleton ci suggerisce la soluzione di stile per l’inverno 2021: il cappotto elegante, da indossare come un abito. Per lei è una questione di etichetta (il protocollo le impedisce di togliersi il soprabito) per noi è la soluzione all’eterna domanda: cosa indossare per una cerimonia in pieno inverno?

A cura di Beatrice Manca

a destra e a sinistra Kate Middleton, al centro sfilata MaxMara

Il freddo è arrivato e con esso anche la stagione del cappotto, il capo "salvalook" perfetto per ripararsi dal freddo con stile. Per chi avesse bisogno di ispirazione, l'icona di stile da guardare è Kate Middleton: nessuno come la Duchessa di Cambridge è ha saputo elevare il cappotto a una tale grazia sartoriale, tanto da sostituire perfettamente l'abito da sera. Per Kate Middleton è una questione di protocollo: l'etichetta reale le impone di indossare sempre un soprabito (per una ragione ben precisa) e lei ha deciso di sbizzarrirsi con la fantasia, rendendolo il protagonista del look. Il "coat dress" è l'idea da copiare per essere eleganti e impeccabili anche nella stagione più fredda, proprio come la Duchessa.

Perché Kate Middleton indossa sempre un cappotto

Buckingham Palace ha una rigida etichetta in fatto di abbigliamento: tra le regole che tutti i membri devono seguire ce n'è una che proibisce di sfilarsi il cappotto, la giacca o qualsiasi altro indumento. Questo perché il gesto è simile a quello di spogliarsi, un atto che una lady non dovrebbe mai fare in pubblico (anche se sotto si è perfettamente vestiti!). Kate Middleton ha deciso di fare di necessità virtù: se non può togliere il cappotto e far vedere a tutti il vestito, perché non trasformare il cappotto…in un vestito?

Nasce così il coat dress, la sua firma di stile: cappotti sagomati e ultra femminili, da indossare anche di sera o nelle occasioni formali. Sempre coloratissimi, questi cappotti si caratterizzano per la linea aderente e sagomata, che esalti il punto vita (proprio come farebbe un abito). E così un solo capo risolve ogni problema, specialmente nei tour reali, quando non ci si può cambiare: scalda all'aperto ma non sfigura nemmeno al chiuso, in una chiesa o in una sala da concerto. La chiave sono gli accessori, studiati tono su tono proprio come si farebbe con un vestito, dalle pump ai cappellini.

Il coat dress per l'inverno 2021

Il coat dress è la soluzione all'eterna domanda: come vestirsi eleganti quando fa freddo? Così: il coat dress in un colore pastello è perfetto per un matrimonio in pieno inverno, ad esempio, per una cerimonia o semplicemente per uscire la sera quando le temperature si abbassano troppo. Il segreto è sceglierlo con una silhouette elegante: niente giacche oversize e niente imbottiture. Il modello più adatto è quello con la cintura in vita, leggermente svasato sulla gonna. I cappotti a doppiopetto sono perfetti perché generalmente più aderenti. Una volta sistemato il cappotto, bisogna scegliere con cura gli accessori: o ton-sur-ton come il soprabito, o per contrasto, magari seguendo il colore dei bottoni o "spezzando" una tinta vivace con calze nere e pochette in tono. Ancora una volta, la Duchessa di Cambridge ci suggerisce la soluzione di stile per l'inverno 2021.