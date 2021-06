in foto: Kate Middleton alla London School of economics

La vita sta lentamente tornando alla normalità per tutti, dopo mesi difficili caratterizzati dall'emergenza sanitaria. La regina e i reali hanno ripreso in mano i loro impegni ufficiali, difatti Elisabetta ha presenziato al Royal Ascot, dove l'anno scorso non si era potuta recare proprio perché isolata al castello di Windsor, insieme al principe Filippo. Kate Middleton dal canto suo ha lavorato in smart working per portare avanti le sue attività nel campo umanitario e solo di recente ha ricominciato a spostarsi personalmente. L'ultimo evento che l'ha vista protagonista è stato quello di presentazione di un progetto che le sta particolarmente a cuore.

Kate Middleton in prima fila per i più piccoli

A Kate Middleton stanno particolarmente a cuore i bambini e sostiene quelli più sfortunati e bisognosi in diversi modi. La sua attenzione al tema dell’infanzia l’ha portata a lanciare il Royal Foundation Center for Early Childhood, presso la London School of Economics, un centro interamente dedicato a studiare i primi cinque anni di vita dei bambini. Il periodo pre-scolare è fondamentale: è quello in cui si gettano basi importanti per i futuri individui che si diventerà, è quello in cui si impara a gestire rapporti ed emozioni. Impegnarsi affinché tutti i bambini possano avere una prima infanzia sana, circondata da affetti, potrebbe essere il primo passo per sviluppare una società con meno problemi, da quelli mentali a quelli relativi alle dipendenze, che purtroppo attanagliano la contemporaneità. Infatti il centro ha già pubblicato una prima ricerca, che si propone proprio di analizzare l'oggi per poter poi trasformare le generazioni del domani.

Il look di Kate Middleton

Kate Middleton vorrebbe che la stessa attenzione data ai cambiamenti climatici venisse data anche ai problemi dell'infanzia, per costruire un mondo più sano e più felice. La 39enne si è recata alla London School of economics per la presentazione del progetto indossando l'abito midi a trapezio Dee di LK Bennett con scollatura a cuore in una delicatissima tonalità color lavanda (262 euro), che ha abbinato a decollété color nude.

L'elegante e raffinata duchessa si è poi unita a un gruppo di genitori a Kensington Palace, dove è stata vista portare un ombrello arcobaleno che oltre a vivacizzare ulteriormente la sua figura ha immediatamente catalizzato l'attenzione di tutti. Non poteva fare scelta più appropriata, visto che giugno è il mese del Pride.