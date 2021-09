Kaia Gerber ricorda il compleanno “scintillante”: l’abito argentato con la maxi scollatura è un sogno Kaia Gerber ha compiuto 20 anni a inizio settembre ma solo oggi ha condiviso alcune foto della festa di compleanno. Per celebrare la ricorrenza la figlia di Cindy Crawford aveva scelto un look da sogno con un abito griffato tempestato di paillettes argentate.

A cura di Valeria Paglionico

Kaia Gerber ha raggiunto un importante traguardo nelle ultime settimane: lo scorso 3 settembre ha compiuto 20 anni e non potrebbe essere più felice e soddisfatta del suo successo. La figlia di Cindy Crawford è tra i nomi più richiesti del fashion system, ha calcato la sua prima passerella quando era solo una ragazzina e da allora non ha più smesso di farlo, diventando una vera e propria influencer. Nelle ultime ore si è servita dei social per ricordare la sua ultima festa di compleanno e ha incantato i followers con il look scintillante che aveva scelto per la serata: la figlia della top degli anni '90 sembrava essere uscita da una fiaba.

Kaia Gerber, il look di paillettes per i 20 anni

Potranno pure essere passati più di 10 giorni dal compleanno di Kaia Gerber ma fino ad oggi la top non aveva condiviso nessuna foto della festa. Nelle ultime ore ha deciso di postare su Instagram un "album ricordo" e ha lasciato i fan senza parole con la sua bellezza e con il suo stile. Per celebrare i 20 anni la figlia di Cindy Crawford aveva puntato su un look total silver, per la precisione su un abito ricoperto di paillettes scintillanti della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Celine. Il modello scelto era contraddistinto da una sinuosa gonna alla caviglia e da una scollatura generosa con un drappeggio al centro del décolleté. A completare il tutto non potevano mancare le scarpe griffate e glamour, per la precisione un paio di Mary Jane con il tacco quadrato di Saint Laurent.

Kaia Gerber con l’abito Celine

L'abito nude di Kaia Gerber al Met Gala

Nelle ultime ore si parla molto di Kaia Gerber: è stata tra le numerosissime star che hanno partecipato al Met Gala 2021. Se per il red carpet aveva optato per un principesco abito total black di Oscar de la Renta, per l'after party organizzato da Rihanna ha preferito osare in fatto di sensualità. Accompagnata dal fidanzato Jacob Elordi, ha sfoggiato un minidress effetto nude della stessa Maison, un modello con la gonna corta, lo scollo all'americana e una cascata di paillettes "floreali" applicate su un velo di tulle trasparente. In molti hanno insinuato che le decorazioni scintillanti coprissero a stento i capezzoli ma la verità è che, sebbene la figlia di Cindy avesse messo in evidenza la silhouette da urlo con un effetto vedo-non vedo, non ha rivelato nessuna nudità. Quello che non ci si può fare a meno di chiedere è: per quale motivo i presunti incidenti hot fanno ancora tanto scalpore?