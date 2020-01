Il 2020 sembra essere l'anno di Jennifer Lopez e non solo perché nei prossimi mesi si sposerà per la quarta volta, diventando la moglie del compagna Alex Rodriguez. Nonostante abbia compiuto 50 anni qualche mese fa, vanta ancora una forma fisica mozzafiato, tanto da essere stata scelta come testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Versace. Dopo aver sfilato con l'iconico Jungle Dress all'ultima Milano Fashion Week, incantando tutti con il suo fascino, con la sua bellezza e con il suo corpo da urlo, è diventata il nuovo volto della Maison, per la quale è stata immortalata con indosso diversi pezzi della collezione Primavera/Estate 2020. Così facendo, ha dimostrato che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani, prima tra tutte Kendall Jenner che ha posato al suo fianco per la griffe.

Versace, la campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2020

Versace ha rilasciato alcuni degli scatti della campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2020, a realizzarla è stato il duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, il cui obiettivo era fondere moda e tecnologia proprio come successo durante la sfilata della collezione lo scorso settembre. Partendo dall'iconico Jungle Dress, l'abito indossato da J.Lo ai Grammy del 2000 che ha permesso la nascita di Google Immagini, si è voluto esaltare il potere di Internet, un mondo fatto di voyeurismo, di esaltazione della vanità, di espressione senza censure. Non è un caso che il set sia stato arricchito da dettagli high-tech e dall'ologramma di una futuristica barra di ricerca web, sulle quali la Lopez e Kendall Jenner digitano i loro nomi. Lo scopo? Dimostrare che viviamo in un'epoca in cui l'immagine di noi stessi viene definita da quello che pubblichiamo online.

Jennifer Lopez torna a indossare il Jungle Dress

Era il 2000 quando Jennifer Lopez indossò per la prima volta il Jungle Dress di Versace, lo scorso settembre è poi tornata a sfoggiarlo, questa volta in passerella, dando prova di essere ancora in splendida forma a 50 anni. Oggi ancora una volta la popstar ha incantato tutti con quella fantasia esotica diventata una vera e propria icona, è infatti diventata protagonista della campagna pubblicitaria per la Primavera/Estate 2020, nella quale ha posato al fianco di Kendall Jenner. Le due hanno indossato tailleur con la stampa Jungle, abiti da sera scultorei in total black, la linea di accessori Virtus, il tutto su uno sfondo futuristico al limite della realtà, che ha esaltato ancora di più il loro lato più sfrontato e sensuale. “Il Jungle Dress ha segnato davvero un punto di svolta per la mia carriera. Per me Versace significa fiducia in sé stessi e rappresenta la condivisione di qualcosa di bello con il mondo", ha spiegato J.Lo. Quale modo migliore per celebrare i 20 anni dell'iconica fantasia esotica?