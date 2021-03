Jennifer Lopez è tra le icone di bellezza e di stile più amate di tutti i tempi, è da oltre 20 anni che spopola con i suoi look e, nonostante l'età che avanza, continua a incantare tutti con una forma fisica impeccabile. Negli ultimi giorni si è concessa una vacanza nella Repubblica Dominicana e ne ha approfittato per rilassarsi al 100%. Non sorprende, dunque, che si sia scattata un selfie in vasca da bagno. La cosa particolare è che non si tratta di una foto provocante o sensuale, la cantante ha voluto mettere in mostra la sua ironia, sfoggiando una nuova acconciatura davvero originale. Ha detto addio alle maxi extension, alle pieghe elaborate, ai ricci naturali, ha preferito giocare con acqua e sapone, usandoli al posto del gel.

Il nuovo look originale di J.Lo

Siamo sempre stati abituati a vedere J.Lo bellissima, glamour e super seria sui red carpet e sui palcoscenici più ambiti al mondo ma nelle ultime ore ha lasciato libero sfogo al suo animo più "giocoso". Lo ha fatto durante la recente vacanza, per la precisione nel momento in cui ha fatto un bagno rilassante. L'attrice e popstar si è infatti immortalata immersa nella vasca con la schiuma che le ricopre il corpo ma ad aver attirato le attenzioni dei fan non sono state le sue curve mozzafiato, quanto piuttosto la pettinatura. Jennifer appare infatti in primo piano con dei maxi orecchini a cerchio, gli occhi con il trucco leggermente sbavato e un ciuffo "anti-gravità" tenuto su con acqua e sapone, usati come se fossero un gel ultra resistente. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Mood", aggiungendo l'hashtag #SelfcareSunday.

in foto: J.Lo con la pettinatura "anti–gravità"

Tutte le acconciature di Jennifer Lopez

J.Lo ha sempre incantato con le sue acconciature, spaziando tra chiome extra long con delle vaporose extension, capelli ricci e corti al naturale, chignon tiratissimi che mettono in risalto i lineamenti del viso. Insomma, non ha mai avuto paura di osare, di immortalarsi in versione acqua e sapone o di lasciare "carta bianca" al suo parrucchiere di fiducia (come ad esempio quando ha puntato tutto su un look unicorno con delle sfumature arcobaleno). Se però, fino a qualche ora fa aveva evitato di mostrare il suo lato più giocoso, di recente ha fatto un'eccezione. Il risultato? Anche con il maxi ciuffo "anti-gravità" la cantante è sempre bellissima e trendy.