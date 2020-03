Quale migliore occasione dell'inizio di una nuova stagione per dare una svolta al proprio look, così da cominciare una nuova fase della vita con il piede giusto? Le star lo sanno bene e, nonostante non sia ancora cominciata la primavera, stanno approfittando delle prime giornate calde e soleggiate per fare visita al parrucchiere di fiducia, proponendo acconciature e tagli trendy. Jennifer Lopez è solo l'ultima ad averlo fatto e la cosa particolare è che ha optato per un cambio drastico. Dopo essere apparsa con delle foltissime extension al Super Bowl del mese scorso e aver poi rivelato la sua chioma crespa e corta "al naturale", nelle ultime ore ha optato per una svolta di stile estrema. La popstar si è ispirata agli anni '90 e ha chiesto all'hairstyle di farle delle meches biondissime tra i capelli castano scuro.

Certo, le ha lasciate solo intravedere, visto che ha tenuto la chioma legata in un raccolto con la fila laterale ma è chiaro che ha lanciato un trend che di sicuro diventerà gettonatissimo nella prossima stagione. Come se non bastasse, ha sfoggiato un look incredibilmente glamour e colorato con una camicia a righe decorata con delle foglie verdi ricamate, il tutto abbinato a degli orecchini pendenti in argento e a una manicure giallo fluo. Il dettaglio che ha maggiormente attirato l'attenzione dei followers? Le maxi ciglia finte che hanno reso il suo sguardo ancora più intenso. Insomma, a quanto pare per essere trendy in primavera si dovrà osare, spaziando tra meches bionde, manicure fluo e colori accesi. In quante non potranno fare a meno di imitare Jennifer Lopez in fatto di capelli?