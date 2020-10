Jennifer Lopez sembra non riuscire proprio a trovare stabilità in fatto di capelli e, dopo aver cambiato look qualche giorno fa, passando a delle extension extra long che l'hanno resa ancora più sensuale, ha fatto ancora una volta visita al parrucchiere di fiducia. La popstar è sempre sul pezzo quando si parla di nuove tendenze e ha approfittato di questi primi giorni d'autunno per lanciare il taglio must-have di stagione. A chi piacerà? A tutte quelle che, non volendo passare al caschetto lungo che va molto in voga negli ultimi tempi, hanno intenzione di aggiungere un tocco di novità alla loro chioma fluente e lunga.

La nuova acconciatura di J.Lo

Volete essere le più trendy dell'autunno 2020 in fatto di hair look? Dovete ispirarvi a Jennifer Lopez che, complice l'intervento del suo parrucchiere di fiducia Chris Appleton, meglio conosciuto come l'hairstylist delle star, è più bella e fashion che mai. Sfoggia ancora delle lunghissime extension come qualche giorno fa ma ha leggermente modificato il taglio, aggiungendo all'acconciatura una frangia lunga e piena che può essere anche aperta, dando vita a un super trendy effetto a tendina. Oltre a essere versate, riesce anche a creare volume ed è perfetta per essere appuntata dietro quando si vuole tenere la fronte scoperta. A chi sta bene una pettinatura simile? Sia a chi ha i capelli lisci che ricci, l'importante è prendersene cura e non lasciarla troppo spettinata, magari servendosi di spazzola e phon. Insomma, la frangetta scalata della popstar è il must-have dell'autunno 2020: renderà le chiome lunghe più sbarazzine e fresche.