Jennifer Lopez agli AMA’s come una sposa: l’esibizione è in abito di tulle e veletta coordinata Jennifer Lopez è stata tra gli ospiti speciali degli American Music Awards 2021 che si sono tenuti questa notte a Los Angeles. Per esibirsi sulle note di On my way si è trasformata in una sposa con abito di tulle color panna e veletta sul capo: starà mandando un messaggio (neanche troppo velato) al compagno Ben Affleck?

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte si sono tenuti a Los Angeles gli American Music Awards 2021, evento molto atteso nel mondo della musica che ogni anno va in scena al Microsoft Theater di Los Angeles per premiare gli artisti più amati e seguiti del momento negli Stati Uniti. A trionfare sono stati i BTS, che si sono aggiudicati ben 3 awards (best gruppo pop, miglior canzone pop e artista dell'anno), ma ad attirare le attenzioni del pubblico italiano non potevano che essere i Maneskin, apparsi elegantissimi con gli smoking coordinati sul red carpet. Tra gli ospiti speciali della serata c'era anche Jennifer Lopez, che per l'esclusiva performance sulle note di On my way si è trasformata in una sposa.

Il look di Jennifer Lopez agli AMA's 2021

J.Lo ha dimostrato ancora una volta di essere una regina di stile: agli AMA's 2021 è apparsa meravigliosa con indosso un abito di tulle color panna che sembra essere perfetto per un matrimonio. Si tratta di un modello firmato Dolce&Gabbana con una pomposa gonna alla caviglia, il bustier con le stecche e le spalline sottili e un nastro di raso in tinta intorno al punto vita. Per completare il tutto la popstar ha scelto una veletta total white con dei ricami floreali e una maxi rosa al centro del capo. Non sono mancati i tacchi alti, anche se al posto dei classici décolleté ha preferito degli anfibi rock con laccetti e stringhe.

Jennifer Lopez in Dolce&Gabbana

J.Lo è pronta per il matrimonio con Ben Affleck?

Non è la prima volta che Jennifer Lopez si veste da sposa da quando è tornata con l'ex fidanzato Ben Affleck, lo aveva già fatto qualche giorno fa per il nuovo film di cui è protagonista intitolato Marry me. Sarà perché sta provando a convincere l'attore a farle la proposta o perché semplicemente vuole seguire il trend del total white, ma la cosa certa è che sfoggia spesso degli abiti bianchi e principeschi in tulle che sarebbero perfetti per un matrimonio. Del resto, come dimostrato dalle numerose foto paparazzate in cui i due si scambiano dei baci passionali, tra di loro non si tratterebbe di un semplice ritorno di fiamma ma di un amore super travolgente. J.Lo riuscirà a pronunciare per la quarta volta il fatidico sì?