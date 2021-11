Jennifer Lopez pronta a dire sì: sui social le foto con l’abito da sposa da principessa Jennifer Lopez è pronta al fatidico sì, ma solo per finta! Ha pubblicato il trailer del suo nuovo film “Marry me”, in cui indossa nuovamente un abito da sposa. Sarà un segno?

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram

Un anno fa, di questi tempi, c'erano diversi rumors in merito a un imminente matrimonio di Jennifer Lopez. La popstar all'epoca era legata da due anni ad Alex Rodriguez e aveva alle spalle già tre matrimoni falliti: quello con il cameriere cubano Ojani Noa, quello col ballerino Cris Judde quello con Marc Anthony. Dopo aver rimandato le nozze, la cantante e il giocatore di baseball hanno annunciato la loro separazione, a inizio 2021. Pochi mesi dopo il mondo intero ha assistito al ritorno di fiamma più atteso di sempre, quello su cui le speranze non si erano mai spente: a distanza di quasi 20 anni, la cantante è tornata insieme al suo grande amore, l'attore Beh Affleck. Adesso tutti sognano le nozze dei due, quelle che all'epoca erano state annunciate ma che non si sono mai svolte. A proposito di matrimonio però: che ci fa Jennifer Lopez in abito da sposa? Le foto che stanno circolando sui social in queste ore nascondono un piccolo segreto, non è come sembra!

Jennifer Lopez prossima alle nozze (ma per finta)

È appena uscito il trailer di Marry me, commedia romantica che sarà nelle sale cinematografiche in occasione di San Valentino. La colonna sonora è composta interamente da brani della cantante latino americana. Non a caso, il suo ruolo è proprio quello della superstar musicale Kat Valdez. La donna, quando è prossima alle nozze col fidanzato rockstar (interpretato da Maluma), scopre di essere stata tradita e annulla le nozze. O meglio: per ripicca decide di sposare un uomo a caso scelto tra la folla, il timido insegnante di matematica interpretato da Owen Wilson. I due passano dall'essere sconosciuti all'essere marito e moglie!

in foto: abito Zuhair Murad, foto via Instagram @zuhairmuradofficial

"Ogni aspetto della musica è stato incredibilmente divertente da fare" ha rivelato Jennifer Lopez a Vanity Fair. Si tratta, insomma, di una storia d'amore in musica, che segna l'esordio alla recitazione del cantane colombiano Maluma e il ritorno sul grande schermo della cantante, a distanza di oltre due anni dall'ultima volta. In una delle scene principali del film Jennifer Lopez indossa un sontuoso ed elaboratissimo abito di pizzo con velo di Zuhair Murad Couture: è quello che ha chiuso la sfilata dello stilista a luglio 2019.

Quella collezione si ispirava al Nord Africa, dunque si componeva di capi colorati e strutturati che richiamavano i tradizionali tappeti in jacquard pieni di perline tipici del posto. Quello stile è perfettamente riconducibile alla gonna e al corpetto riccamente decorati. Al momento non si è parlato di nozze con Ben Affleck, anche se tutto procede a gonfie vele tra i due, sempre insieme anche nelle occasioni di gala. Che questo film sia la spinta per celebrare le nozze che avevano in programma 20 anni fa?