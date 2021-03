in foto: Jennifer Garner

Il corpo di una donna va incontro, nel tempo, a tanti cambiamenti. La gravidanza è uno di quei momenti dove è fisiologico vedere una trasformazione del proprio aspetto, che per certi versi può essere comprensibilmente anche difficile da gestire e accettare. La società in questo senso non è sempre di grande aiuto, visto che a prescindere dalla gestazione c'è sempre una costante attenzione a ogni chilo preso, a ogni variazione del numeretto sulla bilancia. È un'ossessione che può sfociare anche in discriminazione vera e propria. Non a caso si parla di fat shaming: questa parola indica proprio l'offesa e gli insulti verso chi ha un corpo non conforme agli stereotipi imposti dalla società, che prevedono canoni di magrezza ancora difficili da superare. Basta mettere sù un po' di pancetta che la domanda sull'ipotetica "dolce attesa" scatta immediatamente, proprio come è successo in passato a Jennifer Garner. L'attrice è tornata a parlare di maternità e gravidanza in un podcast, spiegando quanta pressione abbia subito e continui a subire in merito alla sua forma fisica.

in foto: Jennifer Garner

Ma sei incinta?

"Non sono incinta, sono semplicemente grassa" aveva risposto Drew Barrymore a una fan che vedendola con qualche chilo in più si era detta certa che fosse nuovamente in attesa di un figlio. Questa gaffe è più diffusa di quanto si pensi. Il corpo della donna è costantemente messo sotto analisi, scrutato in ogni centimetro e in ogni grammo: questo durante la gravidanza, prima e dopo. E proprio come la collega Barrymore, anche l'attrice Jennifer Garner è stata suo malgrado protagonista di simili episodi sgradevoli. In un'intervista rilasciata nel 2014 a Ellen DeGeneres aveva raccontato che più volte, guardandola, le persone insinuavano che fosse incinta: "Non sono incinta, ma ho avuto tre figli. È semplicemente il mio corpo", aveva detto. E durante un'intervista per il podcast Happy Mum, Happy Baby di Giovanna Fletcher è tornata sull'argomento, lasciandosi andare a una riflessione sul suo corpo di mamma.

in foto: Jennifer Garner

La fierezza di avere un corpo che ha dato la vita

L'attrice ha tre figli, avuti dall'ex marito Ben Affleck: Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elizabeth (2009) e Samuel (2012). Jennifer Garnet nel podcast ha parlato proprio della trasformazione del suo corpo, che riguarda in realtà tutte le donne che sperimentano la gravidanza. Certo, ciascuna è una storia a sé stante: ci sono donne che recuperano il loro peso forma in poco tempo, altre che ci impiegano anni. Ma per lei il fatto di non essere più come prima non è affatto un problema: "Ho il fisico di chi ha avuto tre figli. Ci sono delle donne incredibili il cui corpo, a prescindere dal numero delle gravidanze, ritorna alla pancia piatta. È incredibile. Ho tante amiche che hanno quel fisico, mi fa piacere. Ma io non sono una di loro". Continua ugualmente a prendersi sempre cura di sé, ma non sente il bisogno di avere un aspetto diverso. Nel podcast dice proprio: "Anche lavorando sodo, anche allenandomi per essere in forma, sembrerò sempre una donna che ha avuto tre figli". Il fatto che per qualcuno questo sia sbagliato o "non bello" da guardare fa riflettere su quanta pressione subiscano costantemente le donne, quasi abituate ormai a non sentirsi mai abbastanza, mai all'altezza. Jennifer Garner, invece, con le sue parole ha dato a tutte le donne un messaggio di grande autostima e di grande amore verso quel corpo con cui si è data la vita.