A catturare l'attenzione di tutti nella prima puntata di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici, e andata in onda venerdì 27 novembre 2020, non è stato uno dei cantanti in gara ma una delle giurate. Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, figlia Al Bano e Loredana Lecciso, che è apparsa al fianco del padre su una delle poltrone dei giudici della nuova versione senior del talent musicale della Rai. Con il team Carrisi anche uno scatenato Clementino, che durante la puntata ha omaggiato i colleghi con un rap estemporaneo, Gigi D'Alessio, già sulle poltrone della scorsa edizione di The Voice of Italy, e Loredana Bertè, una delle new entry più attese di quest'anno.

Come dicevamo a rubare la scena dei colleghi giurati "anziani" una giovanissima Jasmine Carrisi che a soli 19 anni ha dimostrato un inaspettato talento da "giudice". L'avevamo lasciata a luglio scorso quando, con il suo sguardo da angelo, aveva presentato il primo singolo intitolato "Ego" dando il via alla carriera nella musica trap. Ora la ritroviamo sul palco di The Voice Senior dove, con uno "swag look", ha palesato tutto il suo amore per la cultura trap: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è apparsa in Tv con un outfit in stile trapper, con giacca in finto pelle, pantaloni cargo in camouflage fluo e unghie lunghissime. A curare lo stile della giovane giurata è Ylenia Puglia, la stylist rap per eccellenza, che ha curato e cura i look di star come Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno.

Il look di Jasmine Carrisi per la prima puntata di The Voice Senior

Per il suo debutto in televisione, nella prima puntata di The Voice Senior, Jasmine Carrisi ha indossato un look multi brand con capi firmati da marchi super young e low cost. Jasmine ha scelto una giacca corta in eco pelle nera effetto cocco con zip del marchio di sportwear Freddy, che costa 189 euro. Dalla mini jacket spunta un top a reggiseno nero con cristalli lucenti di Pinko, in vendita a 115 euro. Il pezzo più forte del look sono però i pantaloni modello cargo, con tasconi e cinghie, decorati da una fantasia mimetica in verde militare e rosa fluo del marchio low cost Boohoo (21 euro). A illuminare l'outfit una serie di anelli di Brosway che costano tra i 24 e i 36 euro, completano poi il look unghie lunghe rosa pallido e un'acconciatura con capelli mossi con onde e cipolla in testa.