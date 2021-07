J.Lo viaggia in jet privato con la maxi Birkin e la borraccia personalizzata tempestata di cristalli Jennifer Lopez si sta godendo le vacanze con Ben Affleck ma in quanti sanno come si muove da una parte all’altra del mondo? La popstar viaggia a bordo di un jet privato e non rinuncia al lusso neppure quando il volo dura molte ore.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si parla molto di Jennifer Lopez e dell'amore "ritrovato" con Ben Affleck: dopo aver vissuto il ritorno di fiamma lontano dai riflettori, i due sono usciti allo scoperto, facendo sognare tutti i nostalgici che fin dai primi anni 2000 sognavano una loro rappacificazione. Ad oggi la coppia si sta godendo le vacanze estive fianco a fianco tra giri in barca e passeggiate tra le stradine dell'isola di Capri ma in quanti sanno come viaggiano da una parte all'altra del mondo? A rivelarlo è stata la popstar, che non ha esitato a mostrarsi a bordo di un lussuoso jet privato con un look che farà impazzire i fashion addicted più incalliti.

Il look da viaggio di J.Lo

Sono moltissime le star che hanno ufficialmente dato il via alle loro vacanze estive e la cosa che fa maggiore invidia ai followers è che quasi tutte viaggiano a bordo di esclusivi jet privati. Jennifer Lopez non fa eccezione e, complice la comodità che garantisce l'aereo personale, ha potuto curare il suo look "da partenza" nei minimi dettagli. La popstar è apparsa elegantissima in grigio perla con un abito a portafoglio con il corpetto a maniche lunghe e la gonna con un maxi spacco frontale che lascia in mostra le gambe. Non ha rinunciato agli orecchini a cerchio, li ha messi in risalto con una coda di cavallo alta.

Gli accessori di lusso di Jennifer Lopez

Ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli accessori sfoggiati dalla diva. Ha completato il look con degli stivali camperos marroni e con due chicche "di lusso". La prima è una maxi Birkin bag di Hermès, un modello marrone scuro che sul web in versione usata viene venduta a quasi 9.000 euro, la seconda è un'esclusiva borraccia tempestata di brillanti silver&gold. La cosa particolare è che, oltre a essere super scintillante, è decorata anche col suo nome d'arte a caratteri cubitali. Insomma, J.Lo non si fa mancare proprio nulla quando viaggia: in quanti sognano di essere al suo posto a bordo di un jet privato?