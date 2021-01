Jennifer Lopez sta per lanciare qualche nuovo progetto lavorativo e lo ha annunciato con un selfie in cui ha sfoggiato delle splendide maxi ciglia che di sicuro diventeranno il must-have beauty dell'inverno. Prima di tornare a lavoro a inizio settimana, però, si è concessa una breve vacanza alle Bahamas in compagnia del fidanzato Alex Rodriguez, per la precisione ha visitato le isole Turks and Caicos, passando le giornate tra spiagge incontaminate, acque cristalline e giri sul paddle. Poteva mai rinunciare alle foto in costume? Assolutamente no e, anche se le ha condivise sui social solo una volta tornata a casa, è riuscita a incantare i fan con la sua incredibile forma fisica e con degli accessori davvero lussuosi.

Il costume intero di J.Lo

In quanti durante le fredde e piovose giornate invernali sognano di pagaiare su un paddle in un mare cristallino? J.Lo lo ha fatto e ne ha approfittare per dare una piccola anticipazione dei look balneari che sfoggerà la prossima estate. A giudicare dagli scatti postati su Instagram, durante la prossima stagione calda torneranno i costumi interi sgambassimi e dalla maxi scollatura, meglio se con sideboob in evidenza.

in foto: Il costume di Norma Kamali

La popstar, in particolare, ha indossato un modello super sexy capace di esaltare al meglio la sua silhouette da urlo, è in verde, incrociato sulla schiena ed è firmato Norma Kamali. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 248 dollari, ovvero poco più di 200 euro. A completare il tutto non potevano mancare i maxi occhiali da sole a mascherina con la montatura decorata con i cristalli.

Jennifer Lopez segue il trend del cappello da pescatore

Non solo costumi interi nell'armadio "vacanziero" della Lopez, alle Bahamas ha sfoggiato anche un microbikini glitterato in bordeaux, caratterizzato da un tanga sgambatissimo che le ha permesso di concentrare l'attenzione sul lato b mozzafiato.

in foto: Il cappello da pescatore di Dior

Questa volta il dettaglio di lusso è il cappello, visto che ha indossato un modello a pescatore (un must-have del momento) firmato Dior decorato con l'iconica stampa Oblique sui toni del rosso e il logo della Maison. Sul sito ufficiale della griffe non è più disponibile, si tratta infatti di un capo della scorsa collezione estiva, ma fino a qualche tempo fa veniva venduto a 990 euro. Insomma, oltre a essere un'indiscussa icona di bellezza, Jennifer è anche regina del lusso: in quante sognano di concedersi una vacanza simile in pieno inverno?