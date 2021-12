J.Lo ancora vestita da sposa ma con maxi tacchi e zeppe: l’abito col corsetto per il nuovo video Jennifer Lopez ha lanciato il video di One My Way, la colonna sonora del film Marry Me, e per l’occasione è tornata a vestirsi da sposa. Al di là dell’abito col corsetto incorporato, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le sue scarpe con maxi tacco e zeppa in pieno stile Lady Gaga.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: dopo aver lasciato Alex Rodriguez, con il quale avrebbe dovuto sposarsi meno di un anno fa, ha ritrovato l'amore al fianco di Ben Affleck, l'ex fidanzato "leggendario". Sarà perché sta provando in tutti i modi a portarlo sull'altare o perché semplicemente rispetta le esigenze sceniche, ma la cosa certa è che, complice la promozione del nuovo film Marry Me, negli ultimi tempi appare sempre più spesso in pubblico vestita da sposa. Di recente lo ha fatto ancora, lasciando i fan senza parole con delle scarpe con maxi tacco e zeppa in pieno stile Lady Gaga.

Il look di J.Lo per il video di On My Way

J.Lo ha appena lanciato il video di On My Way, il primo singolo promozionale della colonna sonora ufficiale del film Marry Me, e sui social non ha esitato a mostrare i dettagli dei look sfoggiati. Il primo è un tailleur total black tempestato di paillettes firmato Balmain, il secondo è uno spettacolare abito da sposa sui toni dell'avorio. Si tratta di un abito Haute Couture della collezione Venation di Iris van Herpen, un modello decorato delle venature che ricordano i funghi, con lo scollo a barca, la gonna asimmetrica che lascia le gambe in mostra e un pomposo strascico. A completarlo, una cintura-corsetto che le ha segnato il punto vita e degli stivaletti stringati in tinta con un maxi plateau e un vertiginoso tacco a spillo. Chi le ha indossate prima di lei? Lady Gaga alla première di House of Gucci.

Jennifer Lopez in Iris van Herpen

Perché J.Lo sta indossando sempre gli abiti da sposa

In quanti hanno notato che Jennifer Lopez si sta vestendo sempre da sposa durante le sue apparizioni pubbliche? La storia con Ben Affleck non c'entra nulla, semplicemente sta promuovendo il suo nuovo film intitolato Marry Me (che arriverà nei cinema italiani a San Valentino 2022). Il primo abito bianco lo ha mostrato sui social ed è tempestato di pietre preziose, il secondo lo ha sfoggiato agli AMA's ed è decisamente più sbarazzino con tanto di veletta di tulle. Quello firmato da Iris Van Herpen, però, è il più spettacolare, soprattutto perché abbinato agli stivaletti con la zeppa. Nel film indosserà qualcosa ancora più sensazionale?