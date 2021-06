Di lei sappiamo tutto: la vita di Britney Spears è stata abbondantemente data in pasto a fotografi e giornalisti sin da quando era una bambina. La sua carriera, infatti, è esplosa quando aveva appena 10 anni: The Mickey Mouse Club prima, la musica poi. Insomma una vita intera sotto i riflettori. E la fama non è sempre stata facile da gestire così come quegli occhi costantemente puntati addosso, pronti a scandagliare il suo privato in ogni minimo dettaglio, sotto ogni aspetto. La popstar ha avuto certamente una vita costellata di successi, è ancora oggi amatissima dai suoi fans e riconosciuta come un'icona internazionale, ma ha attraversato anche fasi buie che hanno destato non poca preoccupazione: l'alcol, la depressione, la riabilitazione, la perdita della custodia dei figli. Di recente è nato anche il movimento #freeBritney, che chiede di ripristinare la libertà economica e personale della Spears, che è sotto la tutela del padre James da anni. Britney sui social è molto attiva e continua a condividere momenti della sua quotidianità e ultimamente ha rivelato qualcosa che forse sapevano solo in pochi.

Il tatuaggio segreto di Britney Spears

La popstar ha sempre portato i capelli lunghi, anche se una delle sue foto più iconiche, che la immortala però in uno dei momenti più difficili della sua vita privata, è quella che la ritrae coi capelli rasati. Quell’episodio ha avuto un'enorme risonanza mediatica ed è arrivato al culmine di un periodo non facile per la cantante, alle prese con problemi sentimentali e dipendenza dall’alcool. Era il 2007: dopo una notte trascorsa in una clinica di riabilitazione si recò da un parrucchiere di Los Angeles per tagliare i capelli a zero. Al suo rifiuto prese un rasoio elettrico e lo fece da sola. Le sue foto col look ‘da marine' hanno fatto il giro del mondo e in quell'occasione alcuni notarono un dettaglio fino a quel momento passato forse inosservato: un tatuaggio dietro al collo, solitamente coperto dalla lunga chioma bionda.

La ‘guarigione' di Britney Spears

La cantante ha diversi tatuaggi sul corpo, alcuni più visibili di altri. Quello dietro il collo, per esempio, è sempre stato tenuto nascosto dai capelli eppure è un tatoo di cui la cantante va molto fiera, perché ha un significato profondo. Lo ha spiegato in un recente post Instagram, in cui ha mostrato la piccola scritta che ha dietro la nuca. Nella foto indossa un costume intero di un acceso colore fucsia che mette in risalto la sua abbronzatura. Grazie ai capelli raccolti in alto si può leggere una frase in ebraico: ‘Mem Hey Shin'. "È ebraico e significa guarigione! È il mio tatuaggio preferito ma ironia della sorte non lo vedete mai" ha spiegato Britney.