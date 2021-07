Non si diventa regine dall'oggi al domani, serve una preparazione adeguata per un ruolo così. Lo sa bene Kate Middleton, che per essere degna di quel titolo si sta preparando da anni. La moglie di William d'Inghilterra ha costruito nel tempo un'immagine molto forte: è amatissima non solo all'interno della royal family ma anche dai sudditi, certi che sarà un'ottima regina consorte, quando toccherà a William salire al trono. Da quando ha sposato il nipote della regina è risultata impeccabile sotto ogni punto di vista in ogni occasione, facendo centro sia nello stile che nel comportamento: non ha mai commesso errori, mai un passo falso.

Kate Middleton, perfetta futura regina

Kate Middleton si è conquistata il suo posto nella royal family e nel cuore degli inglesi con calma, pazienza, perseveranza e prudenza: sapeva di essere sotto i riflettori e che ogni passo falso sarebbe stato notato e ingigantito e per questo ha preferito essere cauta. Non si è mai lasciata scomporre, non ha avuto fretta al momento dell'ingresso nella famiglia reale. Questo mondo ha un rigido codice comportamentale da seguire, l'etichetta va rispettata, ma la duchessa è stata a proprio agio con tutte queste consuetudini sin dall'inizio. Da allora è passato molto tempo, lei non è più una studentessa universitaria ma una donna adulta, madre di tre figli: inevitabilmente è cambiata, è cresciuta. Anzi, diversi esperti reali interpellati per il documentario Kate: Our Queen in Waiting, trasmesso dalla britannica Channel 5, hanno notato che da ragazza timida e poco amante delle scene è diventata sempre più sicura di sé, sempre più autonoma, indipendente, capace di attirare l'attenzione.

Il segreto di Kate Middleton: la pazienza

Prima del matrimonio (nel 2011), Kate e William sono stati fidanzati otto anni. Per questo la duchessa all'epoca era stata soprannominata Waity Katie: la Katie che aspetta. Con pazienza ha lasciato che il tempo facesse il suo giusto corso, che i tempi fossero maturi e con lo stesso spirito sta affrontando anche ciò che verrà: William un giorno sarà re e lei regina consorte. Questo le era valso delle critiche inizialmente: il suo esporsi poco, il suo essere cauta era visto come un atteggiamento remissivo e rinunciatario. Tutt'altro, è stato un comportamento intelligente come ha fatto notare l’esperta reale Victoria Murphy: "Sarebbe stato facile concedersi con generosità in pubblico fin dall’inizio, quando l’interesse era alle stelle, ed esporsi così ai media. Invece William e Kate hanno agito molto gradualmente affinché lei acquisisse fiducia, costruendosi così un profilo preciso sulla scena mondiale". Il progetto ha decisamente funzionato, visto che piace sempre di più e secondo un sondaggio è lei che gli inglesi vogliono come regina, dopo l'amatissima Elisabetta.