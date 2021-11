Il significato del collare e del nastro di Sergio Mattarella per l’incontro con i reali di Spagna Sergio Mattarella e il re Filippo di Spagna al loro incontro hanno rispettato la tradizione del ‘vestire gli onori’. Ecco il significato dei rispettivi collari.

in foto: Sergio Mattarella e Letizia Ortiz

Sergio Mattarella è volato a Madrid per incontrare prima la famiglia reale spagnola e poi il premier Pedro Sanchez: questo è l'ultimo viaggio internazionale del suo settennato, prossimo al termine. Assieme a lui, in questa visita di Stato della durata di due giorni, anche la figlia Laura. Il Presidente nella prima giornata è stato accolto da Filippo di Spagna e dalla moglie, Letizia Ortiz. Alla cena di gala organizzata in suo onore al Palazzo Reale, la moglie del re col suo outfit ha omaggiato la moda Made in Italy, scegliendo un abito da sera Armani. Il capo di Stato italiano, invece, ha rispettato col suo abbigliamento il dress code imposto in queste occasioni ufficiali, che è stabilito con rigore in ogni aspetto.

Sergio Mattarella e Filippo di Spagna vestono gli onori

Con un regio decreto emanato l'8 novembre, re Filippo di Spagna ha conferito al Presidente della Repubblica Italiana il Collare dell'Ordine di Isabella la Católica. Con questo gesto ha voluto esprimere a Sergio Mattarella tutta la sua stima e fiducia, visto che il collare ha un significato molto importante. Viene donato per premiare cittadini spagnoli e non che col loro impegno civile agevolano le relazioni di amicizia e cooperazione tra la Spagna e il resto della comunità internazionale. La sua istituzione risale ai tempi di re Ferdinando VII, nel 1815. Il collare rappresenta uno dei tre gradi della decorazione, assieme alla fascia e alla placca. Indossarlo quando si visita un Paese è considerato un favore istituzionale.

in foto: Sergio Mattarella e il re di Spagna

L'espressione corretta è: vestire gli onori. Nello specifico, sia Mattarella che il re hanno vestito gli onori, indossando ciascuno le decorazioni del Paese dell'altro. Quelle di Felipe, infatti, erano quelle italiane. Al re è stato conferito l'Ordine al merito della Repubblica Italiana, il più alto esistente, istituito nel 1951 con lo scopo di "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

in foto: Filippo di Spagna

Uno dei gradi onorifici dell'Ordine è Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone, solitamente riservato ai capi di Stato. La decorazione è appesa a un collare d'oro, esattamente quello indossato dal re per incontrare Mattarella. I colori ufficiali dell'Ordine sono il rosso e il verde, difatti riportati sul nastro. Viceversa, quello del Presidente della Repubblica italiana è giallo e bianco, i colori dell'Ordine di Isabella la Cattolica.