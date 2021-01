La regina Elisabetta II non è famosa solo per il ruolo di primissimo piano che ricopre nel Regno Unito, fin da quando è salita sul trono inglese ha dimostrato di avere anche stile da vendere, passando alla storia con i suoi completi colorati e con le sue iconiche borsette di pelle. È la sovrana più longeva della storia, regna da ben 68 anni e nel corso della carriera ne ha viste di cose, dai conflitti europei alla pandemia. Se però c'è un dettaglio che non è mai cambiato nel tempo, quello è il suo aspetto raggiante. Nonostante l'età che avanza, la monarca continua a essere in splendida forma, tanto che nessuno le darebbe mai i 94 anni che ha compiuto lo scorso aprile. Qual è il suo segreto di bellezza? Segue una precisa skin routine, servendosi di un prodotto particolare per vantare una pelle splendida.

La crema viso usata dalla regina

Credevate che le creme idratanti per il viso potessero fare ben poco per contrastare i segni del tempo? Vi sbagliavate e a dimostrarlo è la regina Elisabetta II, che da ben 60 anni si serve di un preciso "elisir di bellezza". Bryan Kozlowski, biografo di star britanniche che ha dedicato il suo ultimo libro alla sovrana, ha rivelato il prodotto a cui Sua Maestà non riuscirebbe proprio a rinunciare. Si tratta della crema da giorno Milk of Roses, viene prodotta da un brand inglese poco conosciuto chiamato Cyclax Company e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è eccessivamente costosa. Come fa a essere tanto "miracolosa"? Contiene solo ingredienti naturali: è infatti composta per il 90% da acqua, a cui vengono aggiunge vitamina A, B, C e E, sostanze che svolgono un'importante azione antiossidante e tonificante.

Dove acquistare il prodotto

La Milk of Roses è il prodotto ideale per le pelli più sensibili, nonché una perfetta base per un trucco dall'effetto naturale. La crema può essere usata anche per mani e piedi, soprattutto in caso di secchezza. L'unico piccolo "inconveniente"? È estremamente rara, tanto che trovarla sul mercato è una vera e propria impresa. Sui sul sito del brand che nei negozi non è disponibile, è stata sostituita da delle varianti più moderne, ed è impossibile conoscerne il prezzo. La sovrana, però, avrebbe una via preferenziale, tanto che sul suo comodino il prodotto non mancherebbe mai. L'azienda continuerà a produrla solo per lei, così da permetterle di mantenere la pelle morbida e luminosa? L'unica cosa certa è che la Cyclax Company avrebbe un rapporto speciale con i Royals, visto che la regina madre in passato scelse proprio una rappresentante dell'azienda come estetista reale.