Il ritorno dei leggings con staffa: Paola Di Benedetto propone il look da imitare nell’autunno 2021 Ricordate i leggings con la staffa che hanno spopolato negli anni ’90? Sono tornati di moda, tanto da essere il must-have dell’autunno 2021. A lanciare la mania è stata Paola Di Benedetto, che sui social ha proposto il look da imitare assolutamente durante la prossima stagione.

Ricordate i fuseax con le ghette che andavano tanto di moda negli anni '90? Sebbene qualcuno di certo storcerà il naso, sono tornati di moda e sono più glamour che mai. Già lo scorso anno i leggings con la staffa avevano cominciato a spopolare, basti pensare al fatto che Maria De Filippi li ha sfoggiati spesso sul palcoscenico di Amici, ma è in questo 2021 che vivranno un vero e proprio boom. A rilanciare il trend è stata Paola Di Benedetta, che in occasione di un evento organizzato da Disney Plus ha proposto il look semplice, essenziale e trendy da imitare assolutamente durante il prossimo autunno.

Il look autunnale di Paola Di Benedetto

Ieri è stata lanciata la nuova stagione di The Walking Dead e all'evento organizzato da Disney Plus c'erano diverse star. Oltre a Elisabetta Gregoraci con i suoi maxi anfibi, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata anche Paola Di Benedetto. L'nfluencer ha puntato sull'eleganza del total black ma lo ha declinato in una versione davvero trendy. Ha infatti abbinato una t-shirt nera a dei leggings in tinta, per la precisione un modello firmato MVP Wardrobe con staffa e cintura sul punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una coda di cavallo alta.

Come abbinare i leggings con la staffa

I leggings con la staffa sono il capo must-have dell'Autunno/Inverno 2021-22, a patto che vengano abbinati nel modo giusto. Innanzitutto è importante sapere che vanno benissimo sia con i classici décolleté con il tacco che con delle semplici sneakers, l'importante è che la ghetta rimanga in bella vista. Per il resto si può spaziare tra felpe ovesize, giacche eleganti, maxi cardigan colorati, gilet o semplici t-shirt, meglio se portate sblusate all'interno dei pantaloni, così da mettere in risalto il punto vita. I fuseax con la staffa si possono indossare in ufficio, per uscire, per rimanere in casa: riescono sempre ad aggiungere un tocco originale e glamour alla propria immagine.