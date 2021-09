Il primo giorno di scuola di Skyler Eva: che istituto frequenta e quanto costa la retta Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, ha cominciato la prima elementare e la mamma orgogliosa non ha potuto fare a meno di immortalare il suo primo emozionante giorno di scuola. La piccola frequenta un istituto bilingue di Los Angeles, la cui retta è da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Settembre è sinonimo di ritorno a scuola e sono molti i figli delle star alle prese con i loro primi giorni tra i banchi, da Nathan Falco Briatore a Leone Lucia Ferragni. L'ultima ad aver fatto il suo debutto in prima elementare è stata Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri, apparsa adorabile in divisa fuori i cancelli dell'istituto. Certo, non ha potuto fare a meno di piangere quando si è separata dalla mamma e dal papà, ma è chiaro che presto comincerà ad amare questa nuova fase della sua vita. Al motto di "Non pensavo di emozionarmi invece mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io", l'ex velina ha documentato tutto sui social. Il dettaglio che i followers si chiedono, però, è: quale istituto frequenta la piccola e qual è la retta annua?

La scuola frequentata dalla figlia di Elisabetta Canalis

Skyler Eva frequenta Le Lycée Français de Los Angeles, una scuola privata bilingue fondata nel 1964 con 5 campus e un ufficio amministrativo. Gli studenti non vengono divisi in base alla loro lingua dominante, studiano allo stesso modo l'inglese e il francese. Al di là delle materie tradizionali, hanno la possibilità di darsi anche allo sport all'aria aperta, all'arte e allo spettacolo. Durante i mesi di luglio e agosto, inoltre, vengono organizzati diversi campus estivi, così che gli studenti continuino a socializzare e stare insieme anche in vacanza.

La divisa scolastica di Skyler Eva

Come si intuisce dalle foto postate da Elisabetta Canalis, la scuola bilingue di Los Angeles impone un preciso dress code ai suoi studenti. La piccola Skyler Eva, così come tutti i colleghi, indosserà sempre una divisa, a firmarla è il brand leader del settore, Dennis, che da anni collabora con l'esclusivo istituto. L'uniforme destinata alle bambine della sua età prevede un abitino modello scamiciata in grigio con la gonna a pieghe, deve essere abbinare a una camicia bianca e a una giacca blu. A completare il tutto ci sono mocassini e calzettoni blu notte.

Quanto costa la scuola internazionale bilingue di Los Angeles

Quanto si paga la scuola internazionale di Los Angeles? Basta visitare il sito ufficiale dell'istituto per scoprire la retta. Il prezzo varia a seconda della classe frequentata dal piccolo, si parte da un minimo di 21.700 dollari (poco più di 18.000 euro) per la materna e si arriva a 33.700 dollari (oltre 28.000 euro) per l'ultimo anno di liceo. Avendo 6 anni, Skyler probabilmente frequenta la prima elementare, dunque la retta dovrebbe essere pari a 23.300 dollari (quasi 20.000 euro), cifra a cui vanno aggiunti 500 dollari di iscrizione e 380 dollari di tasse (questi costi sono fissi per tutti gli studenti).