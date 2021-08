Elisabetta Gregoraci mamma trendy: per il primo giorno di scuola di Nathan sceglie l’abito a fiori Nathan Falco Briatore è tornato a scuola, ad accompagnarlo emozionata durante il suo primo giorno è stata mamma Elisabetta Gregoraci. Per l’occasione ha sfoggiato un abito sbarazzino perfetto per il rientro in città, anche se la domanda che tutti si sono posti è: perché suo figlio è tornato tra i banchi a fine agosto?

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci non è solo una delle showgirl più amate del nostro paese, è anche una mamma amorevole e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico, visto che al polso porta sempre il bracciale d'oro e diamanti decorato con la scritta Nathan. Oggi per lei è stata una giornata speciale ed emozionante: il figlio che ha avuto da Flavio Briatore è tornato a scuola e ha voluto accompagnarlo personalmente all'ingresso dell'istituto. Per l'occasione non ha rinunciato alla sua passione per la moda, sfoggiando l'abito perfetto per il rientro in città.

L'abito a fiori di Elisabetta Gregoraci è perfetto per il rientro in città

Avevamo lasciato Elisabetta Gregoraci in vacanza tra bikini multicolor e sensuali abiti sottoveste, oggi la ritroviamo in versione mamma amorevole alle prese con il ritorno alla "normale" routine quotidiana. Questa mattina ha accompagnato il piccolo Nathan Falco Briatore a scuola ma non per questo ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Per l'occasione ha infatti sfoggiato un abito a fiori a fondo bianco, un modello con la gonna ampia e sbarazzina, il corpetto chemisier e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Maxi occhiali da sole scuri, mascherina e bracciali preziosi hanno completato il tutto, rendendo l'outfit da rientro ancora più impeccabile. In quante prenderanno ispirazione da lei per i primi giorni in città dopo le vacanze?

Perché Nathan è tornato a scuola a fine agosto

Nonostante sia solo il 30 agosto, Nathan Falco Briatore è già tornato a scuola come documentato da mamma Elisabetta. I fan hanno trovato la cosa non poco insolita, tanto da non aver esitato a chiedere spiegazioni sotto le foto postate dalla showgirl. Sebbene in molti abbiano insinuato che il bimbo frequenti un istituto iper lussuoso, basta guardare la divisa da lui sfoggiata per scoprire il "mistero": sia sulla polo che sullo zainetto c'è ricamata la sigla ISM, acronimo di International School of Monaco. Insomma, il prezzo della retta non c'entra assolutamente nulla. Così come tutte le scuole internazionali, anche quella del figlio di Briatore comincia a fine agosto e, a differenza dei classici istituti italiani, spalma le vacanze degli alunni nel corso dell'anno.