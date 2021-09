Il primo giorno di scuola di Leone Lucia Ferragni: dalla divisa alla retta, tutti i dettagli sull’istituto Anche per Leone, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è arrivato il momento di andare a scuola: i genitori hanno condiviso le foto del primo giorno, con le tipiche smorfie di delusione del piccolo. Ma dove studierà Leone? I genitori, com’è naturale, non hanno badato a spese e la scelta è ricaduta su un istituto internazionale. Dalle divise alla retta, ecco tutti i dettagli.

Leone, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo in fretta e anche per lui è arrivato il primo giorno di scuola. Un momento che tutti i genitori vivono con emozione: il loro bambino è pronto per lasciare casa e fare nuove esperienze tra i banchi. Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto immortalare il momento e condividerlo sui social con i followers. Il piccolo Leone, già un idolo dei social, era adorabile con la divisa della sua nuova scuola: polo bianca, bermuda blu e uno zainetto colorato con una scimmia. Ma dove studierà il piccolo di casa Ferragnez? La scelta è ricaduta su una scuola internazionale di Milano e la coppia (ovviamente) non ha badato a spese per garantire a Leone la migliore educazione possibile.

La scuola di Leone e quanto costa la retta

Dalla divisa indossata dal piccolo Leone possiamo facilmente individuare l'istituto in cui i genitori hanno deciso di iscriverlo: si tratta della scuola internazionale St. Louis, una struttura d'eccellenza che nei suoi tre campus a Milano accoglie bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni: il St.Louis ospita una Scuola D’Infanzia, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria. Ha lo status di scuola paritaria e l'offerta formativa è allineata al British National Curriculum: già dalla più tenera età quindi tutti i bambini sono immersi nella lingua inglese per avere una formazione bilingue. Si tratta di una struttura d'eccellenza, con una retta importante: stando al listino pubblicando sul sito della scuola, solo la tassa di registrazione ammonta a 2.800 euro. La retta per gli "Early Years" è di 11.370 euro, mentre per la Primary School di 15.730 euro. Come abbiamo già visto, Leone indosserà una divisa con lo stemma della scuola e pranzerà alla mensa con gli altri bambini.

La foto di famiglia per il primo giorno di scuola

Al momento di lasciare casa anche Leone, come ogni bambino, ha fatto qualche smorfia di delusione, strappando un sorriso ai suoi fan. I genitori hanno voluto immortalare il momento: il piccolo Leone al centro, sotto casa, con papà Fedez e la mamma Chiara con un completo sportivo arancio: felpa e pantaloncini corti del brand Goi, un marchio spagnolo dai prezzi accessibili, completato con accessori di lusso: sandali Hermès e borsa Dior. Chissà come sarà per Leone andare a scuola e confrontarsi con i suoi compagni alla fatidica domanda: "Che lavoro fanno i tuoi genitori?"

