Il nuovo tatuaggio di Damiano dei Maneskin: lo ha fatto da solo e rende omaggio alla canzone della band Damiano dei Maneskin ha un nuovo tatuaggio, lo ha fatto da solo ed, essendo una scritta, non è stato semplice realizzarla nel modo giusto. Cosa raffigura? Si tratta di un omaggio alla nuova hit della band.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David dei Maneskin è ormai una star internazionale: è da quando ha vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision 2021 con Zitti e buoni che, in compagnia del resto della band, ha conquistato le classifiche mondiali, esibendosi sui palcoscenici più ambiti di tutta Europa. Fascino irresistibile, sguardo esaltato da una linea di eye-liner, look genderless super glamour e corpo ricoperto di tatuaggi: Damiano non è solo un cantante talentuoso, è anche un indiscusso sex symbol. Per celebrare il nuovo successo raggiunto con i suoi "compagni di viaggio" Victoria, Thomas ed Ethan ha pensato bene di fare un tattoo: ecco cosa raffigura e il suo significato simbolico.

Damiano celebra il successo di Mammamia con un tattoo

Dopo aver posato completamente nudo in compagnia degli altri membri della band a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo intitolato Mammamia, Damiano dei Maneskin ha trovato un altro modo davvero originale per celebrare il successo della hit. Ha fatto un nuovo tatuaggio sulla pancia e la cosa particolare è che è dedicato proprio alla canzone inedita. Il motivo? Riproduce la scritta Mammamia, è in stampatello ed è stata impressa con l'inchiostro indelebile appena poco sopra il pube, ovvero dove il cantante aveva già un altro tattoo con il simbolo "XXX".

Damiano dei Maneskin diventa tatuatore

Chi ha realizzato il tatuaggio? Damiano in persona, che non ha esitato a documentare tutto sui social, dove si è mostrato alle prese con la creazione della scritta "allo specchio". Da qualche tempo a questa parte il cantante ha imparato a usare la macchinetta con l'ago, la stessa che utilizzano anche i tatuatori professionisti. Non è la prima volta che diventa la "cavia di se stesso", lo aveva già fatto qualche tempo fa, imprimendosi sulla pelle la scritta "Art is not a job", ovvero "L'arte non è un lavoro". Il risultato? Perfetto, anche se per il momento ha preferito evitare i disegni troppo elaborati.