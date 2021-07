I Maneskin stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro vita: dopo aver vinto Sanremo e l'Eurovision con Zitti e buoni, sono diventati famosi in ogni parte d'Europa, aggiudicandosi il primo posto tra gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify. Viaggiano da una parte all'altra del globo per promuovere la loro musica e, tra look genderless e performance rock&roll, riescono a lasciare tutti senza fiato con una grinta senza limiti. Il frontman Damiano David viene ormai considerato un sex symbol ma la cosa che in pochi sanno è che, oltre alla voce mozzafiato, nasconde anche un altro talento: nelle ultime ore ha rivelato delle incredibili doti da tatuatore.

Il primo tatuaggio realizzato da Damiano

Damiano David non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, basti pensare al fatto che nell'ultimo periodo si è lasciato decorare la pelle con l'inchiostro indelebile in più di un'occasione, da quando ha realizzato un tattoo ispirato alla sua infanzia sul polpaccio a quando si è fatto imprimere dei "gioielli permanenti" su schiena e mani. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa particolare è che non si è rivolto a nessun tatuatore, ha preferito puntare sul "fai da te". Non ha esitato a documentare tutto sui social, lasciandosi immortalare con guanti di lattice e ago tra le mani mentre realizzava un disegno indelebile sulla gamba.

in foto: Damiano David si tatua da solo

Il nuovo tatuaggio di Damiano David

Cosa raffigura il primo tatuaggio realizzato da Damiano in persona? Non si tratta di un disegno o di un simbolo originale ma di una scritta che recita "Art is not a job", ovvero "L'arte non è un lavoro". Così facendo, il frontman dei Maneskin ha lasciato intendere che girare il mondo con la musica, calcare i palcoscenici internazionali ed esibirsi dinanzi a centinaia di persone sono tutte cose che non gli pesano affatto. Del resto, quante sono le persone che sognano di poter vivere di musica proprio come lui? A questo punto, dunque, non resta che aspettare il prossimo successo della band, certi del fatto che il cantante vorrà ricordare il momento con l'ennesimo tattoo indelebile.