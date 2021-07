Il nuovo tatuaggio di Chiara Nasti scatena l’ironia del web: si è fatta disegnare se stessa sul braccio Chiara Nasti è una vera amante di tatuaggi. L’influencer 23enne ne ha circa una ventina sparsi su tutto il corpo, sia scritte che disegni. L’ultimo che si è fatta fare è diverso dai precedenti e non è piaciuto agli utenti del web, che infatti si sono divertiti a ironizzare sulla sua scelta singolare: si è fatta tatuare il suo viso sul braccio!

A cura di Giusy Dente

Chiara Nasti è tornata dal tatuatore e benché sia rimasta molto soddisfatta del risultato finale sul suo braccio, il web si è scatenato in commenti ironici sulla scelta dell'influencer. La 23enne è un'appassionata di tattoos, ne ha diversi sparsi sul corpo, ma stavolta ha optato per qualcosa di un po' troppo azzardato, che non ha incontrato i gusti del pubblico.

I tatuaggi di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha una ventina di tatuaggi su tutto il corpo: alcune sono scritte, altri simboli e ciascuno di essi ha un significato particolare oppure rimanda a una persona importante o ancora a un evento specifico della sua vita. La scritta "I love you" in corsivo sul fianco destro, per esempio, è un inno all'amore, forse una dedica a un fidanzato. A questa si aggiungono la scritta in stampatello "Wild" dietro l'orecchio destro, il suo nickname di Instagram "Nastilove" sul fondoschiena e la parola "Aloha" sulla spalla. Ci sono poi una piccola croce sul sedere (gluteo destro), quattro piccole frecce nella parte interna del polso destro, un ragno sul pollice, una piuma sotto al seno e molti altri. L'unico tattoo colorato è una stella a 5 punte rossa e nera. Dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi l'ex naufraga si è fatta un'altra scritta per celebrare il rapporto con l'amica Lucrezia. In quel caso il web si era accorto di un grosso errore nel tattoo: "Since 98′" invece di "Since '98", dunque con l'apostrofo in posizione sbagliata! Ebbene, l'ironia degli utenti si è nuovamente abbattuta sull'influencer, a causa di un nuovo tatuaggio davvero singolare.

Il nuovo tattoo di Chiara Nasti

Appena terminato il lavoro dell'artista a cui si è affidata, Chiara Nasti ha condiviso sui social il risultato finale. Si tratta di un nuovo tatuaggio sul braccio destro che non è piaciuto molto agli utenti del web. E in effetti chissà da dove viene l'ispirazione per questo disegno, se è il suo personale modo per celebrare un momento della sua vita o magari per ricordare un evento specifico. L'influencer si è fatta tatuare il proprio volto, con tanto di corona sulla testa, foulard, velina e un piccolo cuoricino sulla punta del naso!

Si è molto stupita dell'ondata di critiche ricevute, ritenendo il suo un tatuaggio del tutto normale: in fondo si tratta della sua faccia sul suo braccio! Anzi, ha consigliato a tutti di replicare quel disegno: "Vi regalo un po' di autostima, pensateci" ha detto nelle Instagram Stories.