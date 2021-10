Il nuovo tatuaggio di Billie Eilish: le fate sulla mano sono un simbolo di femminilità Billie Eilish ha calcato il red carpet della prima londinese di No Time To Die e ha lasciato i fan senza parole con un nuovo tatuaggio. Si intravedeva appena dalla manica della giacca ma è bastato fare lo zoom per capire cosa raffigura e il suo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

I tatuaggi sono la mania del momento, tanto che è diventato praticamente impossibile trovare qualcuno che non abbia neppure un disegno mini impresso sulla pelle con l'inchiostro indelebile. Le star non fanno eccezione e sono moltissime quelle che si servono dei social per documentare le continue sessioni dal tatuatore di fiducia. L'ultima ad aver aggiunto una "decorazione total black" sul suo corpo è stata Billie Eilish, che alla prima del film No Time To Die ha lasciato intravedere il nuovo tattoo dalla manica del completo griffato.

Billie Eilish rivela il tatuaggio sul red carpet

Nei giorni scorsi si è tenuta a Londra la prima del nuovo film della saga dedicata a 007 e tra gli ospiti, oltre a una splendida Kate Middleton, c'era anche Billie Eilish, cantante che ha firmato la colonna sonora della pellicola. Ha fatto parlare di lei per il completo gessato tempestato di glitter abbinato a un paio di sandali con la zeppa ma la cosa che in pochi hanno notato è che ha sfoggiato anche un nuovo tatuaggio. Dalla manica della giacca si intravedeva infatti un disegno indelebile realizzato sulla mano sinistra che fino a qualche giorno fa non aveva.

Billie Eilish alla prima di No Time To Die

Il significato del tattoo di Billie Eilish

Cosa raffigura? Due fatine con i capelli lunghi e le ali che si abbracciano. Avendolo fatto davvero di recente, la cantante non ne ha mai rivelato il significato, anche se disegni di questo tipo sono un simbolo di femminilità, istinto, magia soprannaturale. Considerando il fatto che la Eilish proprio di recente ha stravolto il suo stile, apparendo per la prima volta su un red carpet in versione principessa, non si esclude che possa aver voluto un tattoo capace di esaltare la sua innata personalità (spesso mascherata da abiti over e sportivi).