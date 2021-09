Billie Eilish dice addio alle sneakers: alla prima di No Time To Die indossa completo glitter e zeppe Ieri sera si è tenuta a Londra la prima del film No Time To Die e tra gli ospiti c’era anche Billie Eilish (è stata lei a firmare la colonna sonora). Per un’occasione tanto speciale ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio ad abiti sportivi e sneakers per sfoggiare zeppe e glitter.

Ieri sera si è tenuta a Londra la prima di No Time To Die, il 25esimo film dedicato alla saga di James Bond che arriverà finalmente nelle sale italiane il 30 settembre (in precedenza la sua uscita era stata rimandata per ben due volte a causa della pandemia). Il red carpet allestito alla Royal Albert Hall è stato letteralmente invaso dalle star, dal protagonista della pellicola Daniel Craig a Rami Malek, fino ad arrivare a Léa Seydoux. Tra gli ospiti c'era anche Kate Middleton, apparsa elegantissima in un sofisticato abito oro. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stata Billie Eilish, cantante che ha firmato la colonna sonora del film, che per la première ha pensato bene di cambiare stile.

Il look di Billie Eilish alla prima di No Time To Die

Billie Eilish è stata tra le protagoniste indiscusse della première londinese di No Time To Die e non solo perché ha firmato la colonna sonora del film: per l'ennesima volta ha dimostrato di essere un'icona di stile glamour ma allo stesso tempo non convenzionale. Si è rivolta ancora una volta all'originalità di Gucci, Maison che ha firmato per lei un completo gessato ricoperto di glitter argentati con pantaloni palazzo e maxi camicia. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di sandali mules con tacco e zeppa, aggiungendo così un tocco anni '70 all'outfit. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto il nuovo caschetto biondo ossigenato.

Billie Eilish in Gucci

Il nuovo stile di Billie Eilish

Siamo sempre stati abituati a vedere Billie Eilish in versione sportiva e casual sul palco, per anni ha volutamente evitato di mettere in risalto le curve puntando su capi oversize e genderless. Ora, però, le cose sono cambiate e, in occasione delle sue ultime apparizioni pubbliche, ha dato prova del fatto che sta lentamente rivoluzionando il suo stile. Se al Met Gala aveva osato con un lungo abito da principessa, alla première del film su 007 ha preferito glitter e zeppe. Certo, è rimasta fedele alla sua passione per i pantaloni e per le maxi camicie, ma è chiaro che c'è un cambiamento drastico rispetto al passato. Quale sarà la sua prossima rivoluzione fashion?

