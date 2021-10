Il matrimonio di Vera Arrivabene e Briano Martinoni Caleppio: la sposa con il mantello come in una fiaba Matrimonio “nobile” a Venezia: Vera Arrivabene, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene, si è sposata con Briano Martinoni Caleppio. La sposa è arrivata in chiesa in gondola, accompagnata dal padre, con un abito raffinato da vera principessa di altri tempi.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @virgiderenzis

In questo weekend baciato dal sole, Venezia ha ospitato ben due matrimoni da favola: dopo le nozze tra Alexandre Arnault e Gèraldine Guyot, un'altra giovane coppia ha coronato il suo sogno d'amore in gondola. Parliamo di Vera Arrivabene, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga, che ha detto "sì" all'imprenditore Briano Martinoni Caleppio. La sposa, 28 anni, è famosa per aver fondato insieme alla sorella Viola il brand di scarpe ViBi Venezia: vista la sua conoscenza del mondo della moda e dello stile non stupisce che abbia scelto un abito bianco da favola. Il vestito era molto classico con la scollatura quadrata e i bottoni sulle maniche, con un mantello che partiva dalle spalle. Una vera principessa di altri tempi.

il matrimonio di Vera Arrivabene a Venezia – foto di @virgiderenzis

Chi è Vera Arrivabene, contessa e imprenditrice

La sposa ha origini nobili: suo padre infatti è il conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga. La famiglia risiede a Venezia da generazioni, dove Vera è cresciuta con quattro fratelli: Mafalda, Maddalena, Leonardo e Viola, con cui ha fondato il brand ViBi Venezia, specializzato in friulane di velluto. La sposa è arrivata in gondola al braccio del padre, per poi fare il suo ingresso nella suggestiva chiesa di San Pantalon accolta da petali di rose bianche. Dopo lo scambio degli anelli la coppia ha festeggiato…in casa. I due vivono infatti all'Aman Hotel, lo stesso palazzo storico scelto anche da George Clooney per il ricevimento da favola con Amal.

L'abito da sposa di Vera Arrivabene

All'uscita della chiesa la sposa è stata fotografata dagli invitati, radiosa e felice: grazie alle foto dei presenti possiamo vedere che indossava un abito bianco con le maniche lunghe (chiuse da bottoni, un dettaglio molto raffinato) e la scollatura quadrata. La particolarità? Il mantello cucito sulle spalle, che fungeva da strascico. Un abito semplice e incredibilmente elegante, completato da un bouquet verde e bianco e da una coroncina sottile tra i capelli raccolti. Più particolare l'abito del marito, Briano Martinoni Caleppio, partner del brand C'est la vie. Lo sposo indossava un paio di pantaloni gessati, un panciotto verde pistacchio e una cravatta azzurre con stampe colorate. L'Italia non avrà la sua famiglia reale, ma i discendenti della nobiltà veneziana hanno un fascino indescrivibile.