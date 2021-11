Il matrimonio di Paris Hilton: l’ereditiera si sposa con l’abito romantico a fiori e il velo L’ex party girl degli anni Duemila ha scelto un abito elegante e raffinato per le nozze con l’imprenditore Carter Reum: ecco le prime foto.

A cura di Beatrice Manca

Paris Hilton si è sposata: l'ereditiera ha detto sì al fidanzato Carter Reum nella tenuta di famiglia giovedì 11 novembre. La cerimonia è stata avvolta dal più stretto riserbo: niente foto, né video. Solo il giorno successivo Paris Hilton ha condiviso un scatto del suo abito da sposa scrivendo: "Il mio per sempre inizia oggi…". Dopo aver organizzato un addio al nubilato in grande stile, per il grande giorno l'ereditiera ha messo da parte i look sexy per cui è famosa e ha scelto un abito da sposa romantico e sofisticato, con un tripudio di fiori bianchi cuciti sul corpetto.

L'abito da sposa di Paris Hilton

Paris Hilton ha condiviso per ora un solo scatto delle nozze, in cui si intravede l'abito disegnato per lei dalla Maison Oscar De La Renta: una spettacolare creazione di pizzo, velo e ricami floreali che si intrecciano sulle maniche e sul corpetto trasparente, creando un delicato effetto vedo non vedo. Niente di più lontano, insomma, dall'abito bianco da principessa con cui aveva "fatto le prove" sul red carpet solo pochi giorni fa. Il vero abito da sposa ha il collo alto e le maniche lunghe ed è accompagnato dal velo sulla testa, come vuole la tradizione, appuntato sui capelli biondi raccolti in uno chignon.

Paris Hilton in un abito Oscar De La Renta

Il suo hair stylist di fiducia, Eduardo Ponce, ha creato per lei un'acconciatura con la riga laterale e un morbido ciuffo che le accarezza il viso. Il make up invece è stato curato da Steven Tabimba con sfumature naturali: un leggero tocco di colore sulle labbra e smokey eyes nei toni del bronzo. Paris Hilton ha poi completato il look con gioielli di brillanti Jean Dousset: una coppia di orecchini di diamanti en pendant con l'anello. Per il giorno del suo matrimonio Paris Hilton ha mostrato un altro lato della sua personalità, più romantico e maturo: non vediamo più la party girl degli anni Duemila con i suoi look esuberanti, ma una donna raffinata, elegante e radiosa di felicità.