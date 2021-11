Il matrimonio di Malala Yousafzai: sposa Asser Malik con l’abito tradizionale rosa L’attivista Premio Nobel per la pace è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. Oggi però ha voluto condividere la notizia del suo matrimonio con un imprenditore pachistano. “Questo è un giorno prezioso”, ha scritto mostrando le foto: lei in abito rosa antico, lui con un completo occidentale.

A cura di Beatrice Manca

foto di Malin Fezehai via Instagram @Malala

Una storia d'amore vissuta lontano dai riflettori e un matrimonio che ha colto tutti di sorpresa: il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai si è sposata a Birmingham. L'attivista, 24 anni, ha scambiato le promesse di amore eterno con Asser Malik, imprenditore e General Manager del Pakistan Cricket Board. La notizia è stata diffusa dalla stessa Malala, che ha condiviso sui social alcune foto: la cerimonia con la famiglia e alcuni romantici scatti in giardino, tra il foliage autunnale. Per il grande giorno Malala Yousafzai ha scelto l'abito tradizionale pachistano, mentre il marito vestiva all'occidentale, con un completo scuro e un romantico dettaglio: cravatta e fazzoletto coordinati all'abito della sposa.

L'abito da sposa di Malala Yousafzai

L'attivista è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, questioni sentimentali incluse. Quando era appena adolescente è stata attaccata dai talebani perché "colpevole" di aver raccontato nel suo blog la vita quotidiana delle ragazze sotto il regime ed essersi battuta per il diritto allo studio. Sopravvissuta e curata, Malala si è laureata ad Oxford (forse è lì che è sbocciato l'amore con Asser?) e si è sempre battuta per l'istruzione femminile, in particolare per le donne afghane. Ora però vediamo un nuovo lato dell'attivista: uno scorcio della sua vita privata, nel giorno in cui inizia la sua vita coniugale insieme ad Asser. I due si sono sposati con una piccola cerimonia alla presenza delle sole famiglie, e Malala indossava un abito tradizionale – una tunica a maniche lunghe sopra ai pantaloni, con il velo sul capo – rosa antico, con preziosi ricami dorati.

Il matrimonio di Malala Yousafzai, foto di Malin Fezehai

All'anulare sinistro un anello d'oro con una pietra preziosa, il simbolo della promessa, e sulla fronte il tradizionale gioiello dorato. Le mani erano dipinte con l'henné, come vuole il cerimoniale, e ha indossato ai polsi una coppia di bracciali. Ai piedi indossava un paio di sandali con i tacchi. Lo sposo invece indossava un classico completo scuro, all'occidentale, con la camicia bianca e la cravatta dello stesso rosa pesca dell'abito della moglie. Anche la pochette (il fazzoletto da taschino, un vero tocco di classe) era dello stesso colore.

Malala Yousafzai e Asser Malik, foto di Malin Fezehai

Malala aveva detto di non volersi sposare

Il matrimonio ha colto tutti di sorpresa non solo per lo stretto riserbo, ma anche perché in un'intervista rilasciata a Vogue l'attivista aveva detto di non aver sempre sognato le nozze: "Non capivo perché le persone debbano sposarsi – aveva detto la scorsa estate – Se vuoi avere una persona nella tua vita, perché devi firmare documenti di matrimonio?". Come ha cambiato idea? La madre le ha suggerito di tenere una mente aperta sull'argomento e poi, semplicemente, è arrivato l'amore per Asser. "Non mi rendevo conto che non sei sempre la stessa persona – ha spiegato – Anche tu cambi e maturi". Ora è felice e sicura della sua scelta e sui social scrive: "Oggi è un giorno prezioso, non vediamo l'ora di camminare insieme nel nostro viaggio".