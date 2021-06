Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton nei panni di principessa bon-ton, grazie ai suoi look eleganti e al suo animo nobile, ha dato prova di non avere nulla da invidiare a coloro che sono nati con il "sangue blu". Vi siete però mai chiesti com'è quando i riflettori si spengono? Così come la regina, la cui risata fragorosa fa impazzire lo staff di corte, anche la Duchessa in privato non esita a mettere in mostra il suo lato più ironico e divertente. Certo, l'etichetta la costringe a mantenere un'apparenza formale e tutta d'un pezzo ma la verità è che tra le mura del palazzo reale è una donna assolutamente "comune".

Kate Middleton prende "ispirazione" dai suoi figli

Credevate che i Royals fossero costretti a rispettare le rigide regole dell'etichetta anche a riflettori spenti? Vi sbagliavate, la verità è che, una volta ritiratisi tra le mura di corte, si comportano come una famiglia "normale". A dimostrarlo è l'ultima indiscrezione che riguarda Kate Middleton, la quale avrebbe ideato un soprannome davvero particolare per il suocero, il principe Carlo. Come lo chiama in privato? Semplicemente "nonno", così come fanno i suoi figli George, Charlotte e Louis. A quanto pare, dunque, la Duchessa di Cambridge si è integrata alla perfezione tra i Windor: non potrebbe avere dei rapporti migliori con i familiari di William.

I soprannomi reali più originali

Kate Middleton non è l'unica Royal a usare dei soprannomi particolari, anche gli altri membri della famiglia hanno ideato dei teneri nomignoli per rivolgersi l'uno all'altra. Al di là dell'ormai celebre Lilibet, l'appellativo che il principe Filippo usava con la regina Elisabetta II, è risaputo che George ami farsi chiamare Archie, mentre Charlotte preferisce Lottie. Gan-Gan è l'appellativo usato dal primo figlio di William per la sovrana, mentre Kate per il marito è "Babe" o "Babykins". Come si chiamano nell'intimità Carlo e Camilla? Fred e Gladys, nomignoli che usano fin da quando erano amanti ai tempi del matrimonio con Diana.