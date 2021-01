Elisabetta II è diventata regina d'Inghilterra da giovanissima ma, nonostante ciò, fin dall'inizio ha dato prova di essere impeccabile in questo ruolo di primo piano. Ormai sono passati decenni da quando ha indossato la corona per la prima volta e oggi, a oltre 90 anni, continua a non deludere le aspettative dei sudditi, guidando il popolo in modo magistrale. Siamo sempre stati abituati a vederla seria, impassibile ed elegante durante le sue apparizioni pubbliche ma la verità è che nella sfera privata ha un carattere decisamente più solare. A rivelarlo è stata la biografa reale Sally Bedell Smith, che di recente ha definito la regina vivace e autoironica. Il dettaglio che in pochi conoscono? La sua risata è decisamente travolgente.

La regina si è paragonata a Miss Piggy

Secondo la biografa Sally Bedell Smith, la regina Elisabetta è una donna assolutamente "normale" quando a corte si spengono i riflettori. A contraddistinguerla è un carattere vivace e autoironico che la porta ad abbandonarsi spesso a delle fragorose risate. Le parole della scrittrice sono state queste: "Quando comincia a ridere, a Sandringham House la sentono tutti. Durante una festa a Londra, vide in tv una replica del matrimonio del figlio Carlo. Quando la inquadrarono, Elisabetta disse che la sua faccia sembrava quella di Miss Piggy". Lo staff che lavora quotidianamente con lei conosce bene questo lato simpatico del suo animo e, in occasione di un compleanno passato, le ha fatto trovare sulla carrozza un biglietto di auguri decorato con l'immagine della nota maialina dei Muppet. Qual è stata la reazione della sovrana? Non è riuscita a trattenere le risate.

Le "prove da modella" della regina

Sulla regina esistono molti aneddoti davvero esilaranti e, che siano veri o romanzati, non importa, sottolineano il fatto che anche Elisabetta II nasconde un lato davvero ironico dietro la sua impassibilità. La stylist Angela Kerry, ad esempio, ha raccontato che durante lo shooting organizzato per il Giubileo di Diamante la sovrana chiese al fotografo degli scatti informali. Si mise le mani in tasca, poi le appoggiò sui fianchi, facendo eco alle pose delle modelle professioniste, ben cosciente del fatto che quegli scatti non sarebbero mai stati pubblicati. Insomma, la regina è una donna davvero travolgente ma, al di là di questi dettagli privati, il suo segreto è molto semplice: riesce a mostrarsi sempre umana, anche quando il ruolo che ricopre la costringe a essere seria e rigorosa.