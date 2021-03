Ilary Blasi è la conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, si tratta della sua prima esperienza al timone del reality ambientato in Honduras ma, nonostante ciò, non potrebbe essere più eccitata. Lo scorso sabato è stata tra gli ospiti speciali di Verissimo e, intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, ha rivelato qualche piccola indiscrezione sul programma, dalla presenza di Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista a quella dell'inviato Massimiliano Rosolino, che sarebbe entusiasta della sua nuova "vita selvaggia" tra i mari dei Caraibi. La conduttrice si è presentata in studio in versione casual, incantando tutti con un look pink&denim che si rivelerà perfetto per la primavera.

Ilary Blasi in versione casual prima de L'Isola dei Famosi

A poche ore dall'inizio de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, dando prova di essere prontissima per questa esperienza inedita. Ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere il suo look. La conduttrice è apparsa sul palco di Canale 5 in versione casual ma allo stesso tempo sofisticata, sfoggiando un total outfit della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di MVP Wardrobe. Ha indossato dei jeans a vita alta a maxi zampa d'elefante, li ha abbinati a un body rosa pallido con delle appariscenti maniche lunghe e a sbuffo. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté pink con il tacco a spillo e una cintura coordinata che le ha segnato il punto vita.

in foto: Ilary Blasi in MVP Wardrobe

Perché Ilary Blasi ha detto addio alle parrucche

A farle un in bocca al lupo speciale per questa nuova esperienza è stato Alfonso Signorini, che in un video messaggio trasmesso durante la diretta di Verissimo ha urlato a gran voce: "Ilary, non vedo l'ora di vedere le tue parrucche", facendo così riferimento alla sua ultima volta al timone del Grande Fratello Vip. La Blasi, però, ha "deluso" le aspettative del conduttore, rivelando che lascia tutte le parrucche a lui, visto che a L'Isola dei Famosi non ha alcuna intenzione di indossarle. Il motivo? Ormai sono "un'idea superata e già vista", dunque darà spazio a qualcosa di inedito. Insomma, probabilmente al reality la Blasi lascerà i capelli "al naturale", dunque lunghi e biondissimi. A questo punto non resta che aspettare la prima puntata per scoprire chi firmerà il suo armadio.