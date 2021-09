Il body sgambatissimo di Chiara Ferragni: il must-have dell’autunno 2021 lascia i fianchi scoperti Chiara Ferragni ha dimostrato ancora una volta di essere una regina fashion, anticipando una delle tendenze che di sicuro diventeranno gettonatissime nell’autunno 2021. Quale sarà il must-have della prossima stagione? Il body sgambatissimo che lascia i fianchi nudi.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 volge al termine ed è arrivato il momento di prepararsi per l'autunno alle porte, soprattutto quando si parla di stile. Dopo essere rientrata a Milano con la famiglia al completo a bordo di un jet privato, Chiara Ferragni si è rimessa a lavoro. L'avevamo lasciata in versione donna in carriera con minigonna e décolleté di vernice e oggi la ritroviamo in una versione iper provocante sui social. Nelle ultime ore ha infatti lanciato il nuovo must-have di stagione: il body così sgambato da lasciare i fianchi scoperti. Ecco quali sono i consigli per abbinarlo nel modo giusto, così da aggiungere un tocco super sensuale al proprio look autunnale.

Chiara Ferragni lancia il capo da avere in autunno

Chiara Ferragni non ha rivali quando si parla di stile e lo ha dimostrato nei selfie condivisi di recente sui social. Ha lanciato il nuovo capo must-have della sua collezione di abiti, un body sgambatissimo in stile biker con le maniche lunghe, la zip frontale, l'iconico logo a forma di occhio azzurro sul petto e dei dettagli fluo sulle spalle. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 230 euro. La moglie di Fedez lo ha indossato "a solo", lasciando in bella mostra i fianchi e il senso del costume. Ha poi completato il tutto con delle mini trecce anni '90, una delle acconciature da imitare per essere super trendy.

Come abbinare il body sgambatissimo

Il body sgambatissimo va esibito con sensualità ed è per questo che deve essere abbinato a dei capi che rivelano il dettaglio provocante sui fianchi. L'ideale è portarlo con dei pantaloni o delle gonne a vita bassa ma, in alternativa, può essere sfoggiato anche con degli indumenti che arrivano poco sopra l'ombelico. Per evitare di esagerare si farebbe bene a puntare su delle scarpe non troppo alte, magari sugli anfibi con la suola carrarmato capaci di aggiungere un tocco rock all'outfit. Cosa deve indossare, invece, chi non vuole rinunciare al must-have di stagione ma ha paura di osare? Farebbe bene ad abbinare il body sgambatissimo a una giacca over, così da creare un effetto "vedo-non vedo" lasciando solo intravedere il fianco nudo.