in foto: Tony & Guy – Mitù – Hyper Dream Collection

I capelli bianchi continuano a essere uno tra i colori di tendenza per la primavera – estate 2021: luminoso e brillante, il look total white viene esaltato dal giusto taglio di capelli, con uno styling sbarazzino nella versione più corta e spettinata, oppure mosso e sinuoso con i tagli più lunghi. Lunghi, corti o medi, non c'è una regola precisa per il white haircut, a patto che sia eseguito a regola d'arte e studiato in base alle forme del viso. Anche il colore di capelli non è uno soltanto: può essere arricchito da sfumature lunari e brillanti per dare ancora più luce al viso, o persino con sfumature dai toni pastello per un look giovanile e frizzante. L'unica regola sarà prendersi cura del colore per mantenerlo luminoso e brillante, con shampoo antigiallo e ritocchi frequenti al colore. Ecco i 5 tagli di capelli ideali da sfoggiare con i capelli bianchi.

Buzz Cut, il taglio rasato

È uno dei tagli più sbarazzini di sempre, il buzz cut è il look rasato e lungo appena qualche millimetro che piace tanto anche alle star, da Cara Delevingne a Agyness Deyn. Il taglio buzz cut declinato nella sua versione bianca, che sia nella colorazione argentata e brillante oppure un bianco dai riflessi dorati, è perfetto per chi ama i look estrosi e che non passano inosservati. Certo è che ha bisogno di manutenzione per mantenere sempre la lunghezza cortissima e perfetta senza ciuffi ribelli e più lunghi che potrebbero rovinare l'armonia del taglio. Se i tuoi capelli naturali sono molto scuri inoltre, dovrai ritoccare spesso la ricrescita per mantenere impeccabile anche il tuo colore di capelli.

Pixie Cut, sbarazzino e giovanile

Il pixie cut è da sempre uno dei tagli più gettonati per chi vuole cambiare look e passare al corto. Pratico, sbarazzino e versatile è in grado di dare al tuo look un mood giovanile e fresco. Il pixie cut è generalmente più corto sui lati e sulla nuca e leggermente più lungo nella parte frontale, con ciuffo laterale oppure frangia sfilata. È un taglio estremamente versatile perché può essere portato perfettamente ordinato oppure spettinato con un look ribelle, e persino pettinato all'indietro con un effetto bagnato. Anche in questo caso è fondamentale la cura del taglio, per mantenere i perfetti volumi del taglio senza lunghezze ribelli e asimmetriche.

in foto: Pierre Ginsburg – Quintessence

Mullet, il taglio anni '80

Negli ultimi tempi tra i tagli più trendy spopola un look dall'animo vintage, il mullet hair: riportato in voga da tantissime star, da Rihanna a Miley Cyrus, passando per Bella Hadid e Ursula Corbero. Il mullet hair è perfetto per chi vuole dare al suo look un tocco rock. Il taglio è solitamente corto sui lati e lungo nella parte della nuca e della fronte, con ciuffi o frangia sfilata. È perfetto quando viene abbinato al colore bianco, con il quale si può giocare anche con diverse sfumature abbinando un colore più scuro oppure colorato nella parte di capelli più corta e uno più chiaro e luminoso in quella più lunga.

in foto: Crisalide by Mitù

Un grande classico: il bob

Da sempre il bob è uno dei tagli più gettonati: la sua lunghezza che sfiora la linea della mandibola è pratica e si può adattare ad ogni forma del viso grazie a una personalizzazione ad hoc eseguita da un professionista. Il bob con i capelli bianchi è elegante e raffinato, e lo puoi portare sia nella sua versione liscia che in quella mossa e sbarazzina. A differenza dei tagli più corti si può giocare anche con la ricrescita per creare un contrasto di colore studiato ad hoc.

in foto: Tony & Guy

Il taglio lungo per i capelli bianchi

Chi l'ha detto che i capelli bianchi non si possono portare con i tagli più lunghi? È tutta una questione di creare il look perfetto, con il taglio studiato in base alla forma del viso e il colore personalizzato. Il white haircut con i capelli lunghi si possono indossare sia con la scriminatura centrale che con ciuffo laterale e persino con la frangia. Attenzione però ai vari passaggi per ottenere il colore bianco: il capello lungo infatti potrebbe rovinarsi se viene aggredito da una decolorazione troppo forte. Meglio affidarsi a un professionista che gestisca passo dopo passo le schiariture, anche in momenti diversi, fino a ottenere il colore desiderato.