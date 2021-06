Damiano David non è solo il frontman dei Maneskin, è anche un indiscusso sex symbol e, consapevole di vantare un fascino irresistibile, non perde occasione per posare in versione iper sensuale con petto e tatuaggi in vista. Non ha mai nascosto la sua passione per i tattoo e, forse complice i recenti successi internazionali, negli ultimi tempi si è sottoposto spesso a delle sedute di "inchiostro indelebile", prima tra tutte quella con cui ha decorato il polpaccio con una poesia scritta da bambino. La scorsa nottata, però, è stata davvero folle: in pieno stile rockstar ha approfittato di un viaggio a Copenhagen per chiamare il tatuatore in camera e si è lasciato imprimere dei nuovi disegni sulla pelle.

Cosa raffigurano i tatuaggi di Damiano

Non è la prima volta che Damiano dei Maneskin dimostra di essere un'icona genderless ma è nelle ultime ore che è riuscito a dare il meglio di lui e questa volta gli abiti non c'entrano nulla: ha fatto dei tatuaggi decisamente sopra le righe sulle dita della mano sinistra e sulle spalle. Attualmente il cantante sta girando l'Europa insieme alla sua band, nella tappa di Copenhagen ha dedicato la nottata a dei nuovi tatuaggi, documentando il tutto con un apposito post social, la cui didascalia recita: "Giorno 7: tutti tatuati di notte". Cosa si è lasciato imprimere? Dei ghirigori eleganti e sinuosi che lui stesso ha definito "gioielli permanenti".

in foto: Il tatuaggio sulle spalle di Damiano David

I Maneskin si tatuano di notte

Oltre a Damiano, anche Thomas ha approfittato della sessione notturna di tatuaggi. Si è lasciato imprimere dei nuovi disegni sul costato e nella parte interna dell'avambraccio, anche se al momento non ha ancora immortalato in primo piano il risultato finale. Chi ha scelto i tattoo per lui? Gli amici Victoria ed Ethan, che sono stati fotografati proprio mentre sognavano il libro dei tatuaggi fortunato dall'artista dell'inchiostro indelebile che gli ha fatto visita in camera. Insomma, a quanto pare tutti i Maneskin sentono il bisogno di fare qualcosa di materiale per ricordare per sempre questo periodo d'oro: le immagini scelte avranno anche un profondo significato simbolico oltre che un valore estetico?