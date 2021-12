I migliori prodotti beauty tecnologici da regalare e regalarsi a Natale 2021 A Natale 2021 regala dispositivi tecnologici dedicati alla bellezza: dalle piastre ai phon, passando per massaggiatori facciali, epilatori e kit per la manicure.

A cura di Federica Ambrogio

ghd

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I regali di Natale dedicati al mondo beauty sono sempre una coccola, che si tratti di creme e prodotti skincare, cofanetti make up o tools hi-tech. Per il Natale 2021 metti sotto l'albero regali tecnologici dedicati alla bellezza: dagli accessori per realizzare la piega perfetta come piastre e phon ai tools per realizzare una manicure impeccabile anche a casa, fino ai dispositivi per prendersi cura delle pelle e del corpo. Abbiamo selezionato per i tuoi regali di Natale 15 idee da mettere sotto l'albero: scoprile tutte nella gallery!

I regali tecnologici per i capelli

A Natale regala un accessorio beauty per la cura dei capelli! Tra piastre, phon e arricciacapelli avrai l'imbarazzo della scelta. Per un regalo di lusso potrai scegliere il celebre Dyson Supersonic che per il Natale si veste di una nuova coloraizone blu e bronzo: il phon per un asciugatura rapida che non utilizza calore estremo per non rovinare il capello. Per la donna che è sempre in viaggio il regalo perfetto sarà invece On the go gift set di ghd, un kit completo da portare sempre con sè con la nuova piastra senza fili ghd unplugged styler e la case resistente al calore, l'asciugacapelli da viaggio ghd flight, la spazzola paddle brush da viaggio e lo spray termoprotettore bodyguard heat protect spray nel formato viaggio. Air Wonder di Imetec Bellissima è invece la spazzola ad aria calda con ioni, ceramica e cheratina che asciuga, dona volume ai capelli e crea stili differenti, in un solo gesto.

I regali beauty tech per la skincare

Tra i tools tecnologici dedicati alla cura della pelle più gettonati di sempre c'è il Foreo, il dispositivo per la pulizia della pelle. Per il Natale 2021 il brand svedese ha proposto LUNA mini 2 Set, un ensemble di skincare e benessere che racchiude LUNA mini 2, il massaggiatore viso detergente più amato di sempre: il dispositivo beauty tech donerà una pelle radiosa, sana, e pulita. Il set è poi arricchito dal trattamento per maschera viso potenziato UFO mini 2 con la maschera levigante ed idratante Acai Berry della collezione Farm to Face. Per chi combatte con gli occhi stanchi e segnati il regalo tech perfetto sarà il Massaggiatore occhi tonificante di Rowenta che grazie a delicate vibrazioni favorisce una riduzione delle tracce di stanchezza e le imperfezioni cutanee per uno sguardo fresco e riposato.

I regali hi tech per la cura del corpo

Metti sotto l'albero di Natale 2021 un tool tecnologico per la cura del corpo! IlSilk-épil 9 Flex di Braun per esempio, è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Se invece preferisci regalare una soluzione definitiva per contrastare la crescita dei peli il regalo perfetto sarà JOVS Venus Pro in esclusiva per CurrentBody Skin, il primo dispositivo a luce pulsata per rimuovere i peli superflui e trattare i segni dell'invecchiamento. Per chi ama avere mani e piedi sempre in perfetto ordine invece, il regalo ideale è il Set per manicure e pedicure di Beurer, un nuovo ed elegante cofanetto che contiene 10 accessori per realizzare uno styling come quello di un centro professionale senza la fastidiosa dispersione della polvere delle unghie grazie al tappo di protezione dedicato.