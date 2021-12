Natale 2021, 10 regali beauty dedicati alla cura della pelle A Natale regala prodotti per la cura della pelle! Ecco 10 idee skincare da mettere sotto l’albero: creme, maschere e cofanetti beauty per idratare il viso.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i regali beauty da mettere sotto l'albero di Natale 2021 ci sono anche i prodotti dedicati alla skincare: cofanetti per la cura della pelle, set di maschere, kit di detergenti e creme idratanti. Le idee tra cui scegliere sono tantissime e adatte a tutte le età, dalle teenager che si approcciano per la prima volta al mondo beauty alle mamme che vogliono mantenere giovane e luminosa la loro pelle, fino a chi non rinuncia a una skincare routine completa neanche in viaggio. Ecco 10 idee beauty da regalare quest'anno a Natale.

1.PIXI – Box of Glowing Skin

Tre prodotti skincare illuminanti full size in un solo kit: Glow Mud Cleanser, Glow Tonic e Peel & Polish. Il set contiene uno dei prodotti iconici del brand, il Glow Tonic, abbinato a due prodotti che restituiscono alla pelle nuova luce. È adatto a tutte le tipologie di pelle: l’acido glicolico esfolia gentilmente, mentre il ginseng stimola la circolazione e restituisce

energia e l’aloe vera idrata e leviga.

2.Miamo – Skin Glow

Un vero e proprio concentrato di bellezza: il nuovo integratore firmato Miamo che garantisce molteplici benefici per la pelle. A base di collagene, acido ialuronico e vitamine migliora e preserva nel tempo il benessere della pelle. La sua formulazione ricca di attivi specifici all’avanguardia, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e stimola la normale formazione del collagene.

Leggi anche Il Natale sexy di Emily Ratajkowski: costume di velluto rosso e colbacco per dare il via alle feste

3.BioNike – Defence My Age Kit

Un set dedicato alla skincare specificatamente formulato per la pelle della donna over 50. Defence My Age idrata, dona elasticità, compattezza e luminosità migliorando la qualità della pelle in menopausa ed esaltando la bellezza della donna a 50 anni. Il cofanetto contiene un Siero rinnovatore intensivo, la Crema rinnovatrice giorno e il Siero rinnovatore occhi e labbra.

4.Erborian – The BB SKIN HOUSE

La casetta di Natale di Erborian per una pelle liscia, morbida e luminosa! Un kit composto da due prodotti per regalare una pelle più liscia e morbida. Al suo interno è contenuta la BB CREME NUDE, una bb cream che minimizza le imperfezioni e offre una finitura vellutata alla pelle, e il MILK & PEEL MASK, una maschera peel off per una pelle trasformata in soli 5 minuti.

5.Sephora – Multimasking Set* Holiday Vibes

Un mini kit di maschere viso con 3 maschere dall'azione mirata: è composto da una maschera occhi alla caffeina -lisciante ed energizzante, composta dal 91% di ingredienti naturali per combattere borse e occhiaie, un patch per il naso al carbone che elimina i punti neri realizzato con un tessuto in fibra di carbone vegetale e una maschera labbra alla ciliegia idratante e lisciante con il 95% di ingredienti naturali.

6.Wishful – Mini Essentials

Un set con tre versioni mini dei prodotti più celebri del brand, perfetto da mettere in valigia. Il kit Mini Essential è composto da Yo Glow, uno scrub enzimatico 3 in 1 delicato ma potente, che rimuove le cellule morte della pelle e le impurità, una dose di siero idratante Thirst Trap Juice HA3 & Peptide e contiene anche una novità, l'idratante ai peptidi Honey Whip: un trattamento super-idratante che produce collagene e aiuta a riparare, rimpolpare e lenire la pelle.

7.Fresh – Essentials Set

Il cofanetto di Fresh per idratare e detergere il viso: al suo interno contiene il gel detergente viso ultra delicato Soy Face Cleanser da utilizzare per eliminare in modo veloce e semplice le impurità quotidiane e il make-up, mascara compreso. Oltre a detergere lenisce la pelle, mantenendo l'idratazione e regalando all'incarnato un effetto luminoso e raggiante. Oltre al detergente è presente anche la maschera viso nutriente Rose Face Mask che idrata, lenisce e tonifica la pelle, restituendole elasticità e splendore.

8.Evolve Organic Beauty – Good to Glow Stocking Filler

Una maschera viso molto ricca che combina i benefici del cacao crudo in polvere con allumina per rivitalizzare e schiarire l'incarnato a quelli del mirtillo che offre un delicato effetto esfoliante. A contatto con l'acqua la maschera si trasforma in un latte cremoso grazie all'estratto di zucchero, e lascia la pelle liscia, idratata e lenita.

9.Drunk Elephant – Kissy Face Skin Kit

Il kit per un trattamento viso come in spa da fare comodamente a casa. Contiene T.L.C. Sukari Babyfacial, il trattamento viso di tipo professionale a base di AHA/BHA che rigenera la pelle illuminandola, migliorandone la texture e il tono e regalando all'incarnato un un aspetto radioso. Il set è completato da Lala Retro Whipped Cream, la crema riparatrice multidimensionale che aiuta a ricostituire la barriera cutanea rafforzando il mantello acido e proteggendo la pelle dagli effetti degli agenti di stress quotidiani.

10.Patchology – Wish List

Un set di prodotti per la cura del contorno occhi e dei piedi. Al suo interno contiene due bestseller per il contorno occhi: il Roll Model Brightening Eye Serum per illuminare e i Serve Chilled Bubbly Eye Gels, i patch in gel per gli occhi per contrastare il gonfiore e illuminare la zona. Il kit è poi completato dalla maschera nutriente per i piedi Best Foot Forward Foot Mask e da PoshPeel PediCure, la maschera che esfolia delicatamente e idrata i piedi con un’azione naturale e progressiva.