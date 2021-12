I regali beauty per il Natale 2021: make up, skincare e cofanetti da mettere sotto l’albero Cosa regalare a Natale 2021 a un’appassionata di bellezza? Ecco le idee più belle e originali da mettere sotto l’albero, dai kit make up ai prodotti skincare, passando per set capelli e tool tecnologici.

A cura di Federica Ambrogio

Cosa regalare a Natale a un'appassionata di beauty? Il rischio di cadere su prodotti banali o scontati è alto, così come quello di mettere sotto l'albero di una beauty addicted un cosmetico o un prodotto tecnologico già presente nel suo beauty case. Niente paura: il segreto è osservare la persona a cui vuoi fare il regalo e indirizzarsi su un dono che la rispecchi, che si tratti di un'amica, della mamma, di una sorella o della fidanzata: se per esempio non indossa mai il rossetto, non sarà il caso di regalare un kit dedicato al trucco labbra. Scegli un regalo ricercato: quest'anno per il Natale 2021 avrai l'imbarazzo della scelta e potrai trovare il regalo perfetto per ogni fascia di età, tra cofanetti make up, kit skincare, prodotti hi-tech e set dedicati alla cura dei capelli, da quelli più economici a quelli di lusso.

I cofanetti make up più belli da regalare a Natale

Ogni anno a Natale i brand cosmetici lanciano sul mercato cofanetti make up e kit di prodotti essenziali per il trucco. Quest'anno alle appassionate di make up che tengono particolarmente alla cure delle sopracciglia potrai regalare il Brow Kit di L'Oréal Paris, composto da una matita per definire le sopracciglia e un gel fissante, il tutto racchiuso in una meravigliosa scatola di latta. Per chi ama il trucco labbra sarà invece perfetto il Cofanetto Rouge Volupté Shine di Yves Saint Laurent, un set completamente plastic-free e prodotto con materiali ecosostenibili che al suo interno contiene 4 mini size dei rossetti Rouge Volupté Shine per labbra dal colore pieno e dal finish lucido. Se chi riceverà il regalo ama i look minimal ed essenziali il regalo perfetto sarà il My ToyBoy Eyes Kit di Diego Dalla Palma, con l'iconico mascara e una matita nera.

I prodotti skincare da mettere sotto l'albero

A Natale regala una coccola per la cura della pelle! Anche in questo caso potrai scegliere tra kit dedicati alla skincare o prodotti must have per idratare il viso, maschere e tanto altro. Da provare il Ginzing Glow & Believe di Origins che al suo interno contiene un trio di best-seller composto da detergente, lozione trattante e crema viso leggera per regalare alla pelle idratazione e radiosità. Tra i prodotti must have da regalare c'è Le Lift Soin Lèvres Et Contours di Chanel, un trattamento specifico che agisce sulla fragile zona delle labbra e del contorno labbra per rimpolpare e ridefinire. Perfetto da mettere sotto l'albero anche il Daily Microfoliant di Dermalogica, l'esfoliante giornaliero in polvere che rende la pelle più luminosa e liscia caratterizzato da un design in edizione limitata di Marleigh Culver.

Il kit skincare Ginzing Glow & Believe di Origins

I prodotti make up da mettere sotto l’albero

Per le amanti del make up non ci sarà niente di più magico che scartare un nuovo cosmetico a Natale. Un regalo perfetto sarà la Polvere Illuminante Cure Make Up di Korff, arricchita con Acido Ialuronico e Vitamina E regala all'incarnato un effetto radioso. Per chi ama le labbra colorate e vuole sfoggiare un nuovo rossetto durante le feste natalizie il regalo perfetto sarà il nuovo rossetto Lady Bold di Too Faced dalla consistenza ultra leggera e confortevole per un colore audace e pulito con una sensazione di estrema morbidezza. Nella lista dei regali di Natale beauty non può mancare la Rose Quartz Eyeshadow Palette di Huda Beauty, la palette di ombretti ispirata alla pietra preziosa preferita di Huda che permette di creare make up look sorprendenti con 18 tonalità rosacee e terrose, declinate in 5 texture preziose e facili da indossare.

ll kit Cure Make Up Polvere Illuminante di Korff

I regali di Natale dedicati alla cura dei capelli

I regali beauty per il Natale 2021 passano anche per i prodotti dedicati alla cura dei capelli. Il kit Radiant Hair Essentials di Olaplex ripara, idrata e illumina la tua chioma per un effetto morbido e luminoso. Per chi ama la piega perfettamente liscia il prodotto perfetto da regalare sarà la Semi di Lino Smooth Smoothing Mask di Alfaparf, una maschera lisciante adatta ai capelli ribelli per un trattamento intensivo districante che dona controllo e protegge dall'effetto crespo, regalando ai capelli un effetto morbido e idratato. Molto apprezzata sarà anche la The Wet Detangler Hairbrush di Tangle Teezer, la spazzola districa i capelli bagnati senza sforzo e senza tirare, riducendo il rischio di rottura dei capelli.

Il set Radiant Hair Essentials di Olaplex

I migliori prodotti beauty hi-tech da regalare

Sotto l'albero di Natale 2021 non possono poi mancare i tools tecnologici, dalle piastre per capelli ai phon. Tra i regali più apprezzati c'è senza dubbio l'Asciugacapelli Dyson Supersonic di Dyson che per il Natale cambia colore vestendosi con un'elegante nuance blu di Prussia. Dyson Supersonic previene i danni da calore estremo per proteggere la lucentezza dei capelli. Il set contiene, oltre all'asciugacapelli, anche il kit spazzola e pettine e la custodia rigida. Per chi ama le pieghe mosse sarà invece perfetta la Spazzola rotante AS200E di Babyliss: ideale per creare onde voluminose, asciuga e modella i capelli offrendo una vasta gamma di opzioni per lo styling. Se cerchi un regalo di lusso per la donna che viaggia spesso sarà perfetto On The Go Gift Set di GHD: contiene la prima styler senza fili – ghd unplugged, l'asciugacapelli da viaggio ghd flight e i formati da viaggio della spazzola ghd paddle brush oltre al termoprotettore per capelli ghd bodyguard. Tutti i prodotti sono racchiusi in una custodia da viaggio che permetterà di avere tutto il necessario per lo styling anche fuori casa.